نجوم الفن العربي ينعون الراحلة دلال عبد العزيز‎‎

سادت حالة من الحزن الشديد بين نجوم الفن في مصر والوطن العربي لرحيل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي غابت عن عالمنا صباح اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاما.

ونعى فنانون دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة التونسية هند صبري: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب كما يقولون“.

وأضافت: ”‎دلال عبدالعزيز تلحق بزوجها النجم سمير غانم في الجنة بإذن الله، دعواتي لابنتيها دنيا وايمي سمير غانم بالصبر وخالص عزائي لهما و لزوجيهما“.

وقالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة: ”‏يا الله هالخبر شو حزين، وشو صعب الإنسان فجأة يخسر والده ووالدته بنفس الفترة.. الله يصبر دنيا وإيمي على هالخسارة… عزائي للعائلة والأهل والأصدقاء الله يرحم الفنانة القديرة“.

وكتبت الفنانة المصرية ياسمين صبري: ”‏البقاء لله ‎دلال عبدالعزيز.. ربنا يصبر ويقوي قلب أحبابها، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ونعتها الفنانة الكويتية شمس قائلة: ”‏‎دلال عبد العزيز في ذمة الله.. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنة نسأل الله لها العفو والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

كما كتبت الإعلامية فجر السعيد: ”أنا اليوم حزينة وبشدة، لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا شيء يحزن الإنسان بقدر إحساس يداهمك بمجرد فقدان عزيز بأن هذه الدنيا التي نعيشها ونصارع فيها من أجل الاستمرار والحياة الرغد ما هي إلا مرحلة قصيرة ممكن أن تنتهي بلحظة“.

كما نعاها الفنان التونسي صابر الرباعي قائلا: ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا أستاذة دلال ويصبر بناتك وحبايبك ويغفرلك ويجمعك بحبايبك في الجنة.. ندعو لها جميعا بالرحمة“.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ وله ما أعطى.. خبر مؤلم وحزين.. يارب ارحم الغالية #دلال_عبد_العزيز واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك.. يارب ألهم دنيا وايمي وكل أحبابها الصبر والسلوان في فراقها، ربي اجبر قلوبهم جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض“.

وتوفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عقب صراع دام عدة أشهر مع فيروس كورونا.

وتسببت إصابتها بالفيروس في مضاعفات صحية للفنانة استدعت مكوثها في العناية المركزة طوال فترة مرضها لاحتياجها إلى الأكسجين.

وأكد خبر وفاة دلال عبدالعزيز الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين، قائلا إنها توفيت في المستشفى قبل قليل، وتقوم أسرتها بالتحضير لإقامة مراسم تشييع جثمانها لدفنها في مقابر الأسرة.

وتابع أشرف زكي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه يتابع مع أسرة دلال عبدالعزيز أي مطالب بشأن دفنها، منوها بأنه لا يعلم ما إذا كان هناك عزاء ستتم إقامته أم لا، بسبب ظروف كورونا.