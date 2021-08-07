"الموت" مشهدها الأخير.. آخر ظهور للفنانة المصرية دلال عبد العزيز

رحلت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن عالمنا اليوم السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ترك مضاعفات خطيرة عليها، من بينها تليف كامل في الرئة، ما استدعى تكثيف علاجها ووضعها على أجهزة الأكسجين.

ولدلال عبد العزيز، عبر مدار مشوارها الفني الطويل، العديد من الأعمال الفنية التي حظيت بنجاح كبير وستظل خالدة في أذهان الجمهور، إلا أن آخر مشهد جسدته دلال على الشاشة كان المشهد الواقعي في دنيانا الذي واجهته اليوم ”الموت“.

وكان آخر ظهور فني للفنانة دلال عبد العزيز، من خلال مسلسل ”ملوك الجدعنة“ الذي عرض في دراما رمضان 2021، رغم الكشف عن مشاركتها في مسلسل ”عالم موازي“، لكن لم يتم استكمال تصويره بعد.

وأطلت دلال عبد العزيز على الجمهور في آخر مشهد لها على الشاشات، وهو مشهد موت الشخصية نفسها التي تجسدها ”عطية“، إذ ودعت ابنها (جسد الدور عمرو سعد)، ثم نظرت إلى السماء وابتسمت لترحل في هدوء.

وكان الفنان عمرو سعد، كشف عن آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، من خلال منشور في حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث نشر صورة جمعته بالفنانة الراحلة من كواليس المسلسل.

وجاءت الصورة، التي نشرها عمرو سعد، بتاريخ 30 أبريل، وهو الموعد الذي دخلت فيه دلال عبد العزيز المستشفى مصابة بكورونا، قبل أن تغادر الحياة، اليوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاما.

وكان أكد خبر وفاة دلال عبد العزيز، الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين: قائلا أنها توفيت داخل المستشفى اليوم، وتقوم أسرتها بالتحضير لإقامة مراسم تشييع جثمانها لدفنها في مقابر الأسرة.

فيما كتب الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.

وبشأن تشييع الجثمان وعزاء دلال عبد العزيز، كتب رامي رضوان في ”فيسبوك“ معلنا أن صلاة الجنازة تقام غدا عقب صلاة الظهر في مسجد المشير في التجمع الخامس.

أما العزاء سيكون في مدافن الأسرة في مدافن الوفاء والأمل في مدينة نصر، وطالب الجميع بالدعاء لها.

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كانت ترقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات مصابة بمضاعفات فيروس كورونا، منذ أشهر، فقدت خلالها زوجها الفنان المصري سمير غانم، بذات الفيروس في 20 من مايو الماضي.