بعد أزمة صحية لأسبوعين.. الفنانة زهرة الخرجي تغادر المستشفى

غادرت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي، المستشفى، اليوم السبت، عقب استقرار وضعها الصحي بعد أزمة صحية مرت بها خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت زهرة الخرجي، في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، إنها تستعد للعودة إلى تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد ”حبي الباهر“ المنتظر عرضه في دراما رمضان 2022، كما تعود لعرض مسرحيتها ”المهمة الصعبة“ أمام الجمهور على خشبة المسرح.

ولم تكشف زهرة الخرجي، عن طبيعة المرض الذي تسبب في إدخالها المستشفى لمدة أسبوعين، غير أن بعض رواد التواصل الاجتماعي توقعوا إصابتها بكورونا بسبب تعرض الفنان عبدالرحمن العقل، المشارك معها في عرض ”المهمة الصعبة“ للإصابة بكورونا أيضا.

وكتبت زهرة الخرجي: ”طلعت من المستشفى اللهم لك الحمد والشكر شكرا لكل من سأل عني ودعالي ربي يحفظكم من كل مكروه الحمد لله دائما وأبدا“.

وتابعت: ”الحمد لله بستكمل المشاهد الأخيرة من مسلسل (حبي الباهر) وألتقي بجمهوري الحبيب على خشبة مسرح (المهمة الصعبة)“.

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وحرص عدد من نجوم الفن وأصدقاء زهرة الخرجي على التعبير عن سعادتهم بمغادرتها المستشفى متمنين أن يكون مرضها أجرا لها كما تمنوا لها السلامة والعافية.

ومن بين المشاهير الذين تركوا تعليقات للفنانة زهرة الخرجي: محمد الشعيبي، صفاء الغانم، إسعاد يونس، حبيب غلوم، هدى حسين، عبير الجندي، آلاء الوزان، فاتن زين الدين.. وغيرهم.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، أحدثت زهرة الخرجي، حالة من القلق بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وضعها الصحي، حيث طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء دون أن تكشف تفاصيل عمّا تعاني من مرض.

ونشرت زهرة الخرجي، صورة لها عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، مدونه عليها: ”الله يشافيني ويعافيني.. ادعولي بالشفاء والله يشفي كل مريض بإذنه الواحد الأحد“.

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وتركت زهرة الخرجي، تعليقا على الصورة قائلة: ”بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. يا حبيبي يا رب“.

وتدور أحداث مسرحية ”المهمة الصعبة“، حول مجموعة أبطال من رجال المهام الصعبة الذين يواجهون مصيرا مجهولا يهدد الجميع، فيما تتسم الأحداث بالإثارة والتشويق ولكن في إطار كوميدي.

ومسرحية ”المهمة الصعبة“ بطولة: عبدالرحمن العقل، عبدالعزيز المسلم، جمال الردهان، زهرة الخرجي، مرام البلوشي، أسامة المزيعل، عبدالله المسلم، أحمد التمار، عبدالله الحمادي، عبدالله صادق دبيس، علي قريشي، صالح مشاري البلام، سارة، طلال الجوقة.

والمسرحية، من تأليف عبدالعزيز المسلم، وشارك في تأليفها أيمن الحبيل، وإخراج عبدالله عبد العزيز المسلم، وألحان عادل الفرحان، كلمات الشاعر سامي العلي، ومهندس الديكور محمد الربيعان.