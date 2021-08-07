من هي الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز؟ (فيديو)

رحلت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عاما عقب صراع طويل مع مضاعفات فيروس ”كورونا“، فقد توفيت متأثرة بتليف الرئة لتلحق بزوجها الفنان المصري سمير غانم الذي توفي في الـ20 من أيار/مايو الماضي.

وأحدث رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز موجة حزن تجلت في كلمات الرثاء المؤثرة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركت الراحلة إرثا فنيا تخطى 65 فيلما وأكثر من مئة مسلسل وعشرات المسرحيات خلال تجربتها الفنية الطويلة.

ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير/كانون الثاني عام 1960 في محافظة الشرقية في شرق الدلتا وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

ودخلت مضمار الفن حين قدمها المخرج نور الدمرداش لأول مرة في مسلسل ”بنت الأيام“ عام 1977 بطولة محمود مرسي وكريمة مختار ونعيمة وصفي لكن عائلتها أصرت أن تنتهي من دراستها الجامعية قبل أن تحترف التمثيل.

بعد التخرج في الجامعة عادت مرة أخرى للتلفزيون حيث التقت مع الممثل جورج سيدهم في أحد المسلسلات ورشحها لبطولة مسرحية ”أهلا يا دكتور“ مع صديق عمره سمير غانم.

تزوجت بعد هذه المسرحية من غانم الذي كان يكبرها بنحو 20 عاما وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هما الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم.

وكانت دلال عبدالعزيز قد قالت في مقابلة تلفزيونية لها إن مسرحية ”أهلا دكتور“ كانت السبب في زواجها من الفنان المصري سمير غانم.

وعاشت دلال عبدالعزيز وسمير غانم قصة حب حتى أصبحت زيجتهما فريدة بين الزيجات الفنية إذ نجحا في الابتعاد عن المشاكل التي تعصف بمثل هذه الزيجات.

أعمالها الفنية

شاركت دلال عبدالعزيز، في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها ”أبواب المدينة“ بجزأيه الأول والثاني و“عالم العم أمين“ و“دعوني أعيش“ و“ليالي الحلمية“ بكل أجزائه التي كان آخرها عام 1995 و“الضابط والمجرم“.

وفي عام 1993، ظهرت في مسلسل ”دموع صاحبة الجلالة“ بدور سوسن هانم مع المخرج يحيى العلمي، كما أدت دور البطولة مع يحيى الفخراني في مسلسل ”لا“ عام 1994، كما ظهرت مع يحيى الفخراني في مسلسل ”للعدالة وجوه كثيرة“.

وفي عام 1986، شاركت في فيلم ”الانتقام“ مع الفنان يونس شلبي ولبلبة، وفي عام 1987 ظهرت في فيلم ”بئر الخيانة“ للمخرج علي عبد الخالق، وعام 1988، تقاسمت البطولة مع شويكار وسمير غانم في فيلم ”النصاب والكلاب“ للمخرج عادل صادق.

ولها أفلام عدة منها: ”الزمن والكلاب“ وهو فيلم أكشن وجريمة، و“النوم في العسل“ مع عادل إمام، ثم دور البطولة مع يحيى الفخراني وماجدة زكي في فيلم ”مبروك وبلبل“ عام 1998، وفي عام 2018، ظهرت مع تامر حسني في فيلم ”البدلة“، ويعد مسلسل ”ملوك الجدعنة“، في دراما رمضان الماضي 2021 آخر أعمالها التلفزيونية.

وقدمت دلال عبد العزيز على خشة المسرح العديد من الأعمال منها ”فخ السعادة الزوجية“ و“هالة حبيبتي“ و“فارس وبني خيبان“ و“أخويا هايص وأنا لايص“ و“حب في التخشيبة“ و“جوازة طلياني“.

ونالت الراحلة عن أدوراها المختلفة الجوائز والتكريمات في مهرجانات ومناسبات مصرية وعربية.

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كانت ترقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات مصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، منذ أبريل الماضي، فقدت خلالها زوجها الفنان المصري سمير غانم، بذات الفيروس.

‏وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان، تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، قائلا: ”أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.