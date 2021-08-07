وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عاما؛ عقب صراع دام عدة أشهر مع فيروس كورونا.

وتسببت إصابتها بالفيروس في مضاعفات صحية للفنانة استدعت مكوثها في العناية المركزة طوال فترة مرضها لاحتياجها إلى الأكسجين.

وأكد خبر وفاة دلال عبدالعزيز الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين، قائلا إنها توفيت في المستشفى قبل قليل، وتقوم أسرتها بالتحضير لإقامة مراسم تشييع جثمانها لدفنها في مقابر الأسرة.

وتابع أشرف زكي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه يتابع مع أسرة دلال عبدالعزيز أي مطالب بشأن دفنها، منوها بأنه لا يعلم ما إذا كان هناك عزاء سيتم إقامته أم لا، بسبب ظروف كورونا.

وعبر أشرف زكي عن حزنه لفقدان الوسط الفني نجمة كبيرة بحجم دلال عبدالعزيز، وقبلها زوجها نجم الكوميديا الفنان سمير غانم، متمنيا للثنائي الرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر على المصاب الأليم.

‏وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان، تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، قائلا: ”أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون… أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.

وعانت دلال عبدالعزيز طوال الفترة الماضية من تليف في الرئة، حيث كانت تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين وبصورة دائمة، فضلا عن الأجهزة المساعدة على التنفس كي تعود الرئة لعملها الطبيعي، لكن جهود الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياتها.

وكانت أسرة دلال عبدالعزيز قد عانت، من جانبها، من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية؛ بسبب انتشار شائعة وفاتها، لأكثر من مرة، بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كانوا ينقلون الخبر عن بعض المواقع الإخبارية دون التأكد من صحة المعلومة.

واضطر، آنذاك، رامي رضوان، إلى نفي صحة ما نشر حول خبر وفاة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مطالبا رؤساء تحرير الصحف بأن ينتقوا الصحفيين العاملين معهم بعناية، حيث كتب قائلا: ”الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا .. إيه القرف ده“.

الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.

بس فاض الكيل

يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه 😘

وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا

ايه القرف ده — Ramy Radwan (@RamyRadwan) July 23, 2021

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، كانت ترقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات مصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، منذ أشهر، فقدت خلالها زوجها الفنان المصري سمير غانم، بذات الفيروس في 20 أيار/ مايو الماضي.

ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير/ كانون الثاني عام 1960 بمحافظة الشرقية في شرق الدلتا وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

ودخلت مضمار الفن حين قدمها المخرج نور الدمرداش لأول مرة في مسلسل ”بنت الأيام“ عام 1977 بطولة محمود مرسي وكريمة مختار ونعيمة وصفي لكن عائلتها أصرت أن تنتهي من دراستها الجامعية قبل أن تحترف التمثيل.

بعد التخرج من الجامعة عادت مرة أخرى للتلفزيون حيث التقت مع الممثل جورج سيدهم في أحد المسلسلات ورشحها لبطولة مسرحية ”أهلا يا دكتور“ مع صديق عمره سمير غانم.

تزوجت بعد هذه المسرحية من غانم الذي كان يكبرها بنحو 20 عاما وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين هما الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم.

قدمت دلال عبد العزيز على خشة المسرح العديد من الأعمال منها ”فخ السعادة الزوجية“ و“هالة حبيبتي“ و“فارس وبني خيبان“ و“أخويا هايص وأنا لايص“ و“حب في التخشيبة“ و“جوازة طلياني“.

وفي مجال الدراما التلفزيونية اشتهرت بدور ”نجاة“ في مسلسل ”ليالي الحلمية“ ومن بعده مسلسلات ”لا“ و“للعدالة وجوه كثيرة“ و“حديث الصباح والمساء“ و“الناس في كفر عسكر“ و“ابن الأرندلي“ و“حق ميت“ و“الهروب“ و“سابع جار“ و“فلانتينو“ و“في بيتنا روبوت“…وغيرها.

أما في السينما فشاركت في عشرات الأفلام منها ”يا رب ولد“ و“بئر الخيانة“ و“بنات حارتنا“ و“البوليس النسائي“ و“صراع الزوجات“ و“النوم في العسل“ و“مبروك وبلبل“ و“أسرار البنات“.

ومع تقدمها في العمر برعت في تقديم أدوار دور الأم في أفلام مثل ”آسف على الإزعاج“ و“قلب أمه“ و“البدلة“، وكذلك في مسلسل ”ملوك الجدعنة“، آخر أعمالها.