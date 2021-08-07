بعد زواج دام 6 أشهر.. بدور البراهيم تكشف سبب طلاقها

تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، عن السبب وراء طلاقها من زوجها السابق بعد زواج استمر بينهما 6 أشهر فقط.

وأوضحت ”بدور“ أنها هي التي سعت إلى الحصول على حريتها من خلال الطلاق وليس العكس كما يعتقد البعض بسبب قصر مدة الزواج.

وقالت، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إنها تزوجت زواجًا تقليديًا دون دراسة لشخصية من تزوجته، ذلك في معرض ردها على متابعة سألتها قائلة: ”سؤال محيرني دامك بكل هذه الطيبة ليش يطلقكِ زوجك، شيء عجيب؟!“.

وأضافت أنها أثناء الزواج اكتشفت أن من تزوجت منه ليس الشخص المناسب الذي ترغب في استمرار زواجها به، كونه لم يكن في نفس مستوى تفكيرها، وأنه لم يكن هناك قبول بينهما.

وعقبت قائلة: ”مو ستايلي، والكيمياء مختلفة، وأنا مو مجبورة أعيش مع واحد الكيمياء حقي مو متوافقة مع الكيمياء حقه“، مشددة على أنها طلقته، وفضّلت انتظار الشخص المناسب، لأنها من الصعب أن تتوافق مع أي شخص.

وتطرقت البراهيم، للحديث عن رغبتها في الزواج من شخص يتوافق معها فكريًا، لافتة إلى أنها لو عثرت عليه لن يهمها المكان الذي يقيم فيه، وستكون على استعداد كامل للزواج منه، متابعة: ”حتى لو كان في المريخ“.

وكانت خبيرة التجميل أعلنت، في منتصف أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بشكل رسمي انفصالها بعد مرور 6 أشهر فقط على زواجها.

وفي فترة الزواج أبدت السعودية ندمها على إنفاق مهرها المقدر بـ“مليون ريال“ على تسوقها، وشراء منتجات قليلة الأهمية من فرنسا.

وظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“؛ تقول إنها كانت في نقاش مع صديقاتها وأهلها فذكرتهم بشيء غالي الثمن، فردوا عليها: ”الآن أنتِ معك مليون“، فأجابت: ”إيش مليون ما هو راح خلاص كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع، وأصبح ما عندي شيء، يفكرون أن عندي كنوزًا“.

وأبدت الفاشينيستا حسرتها على كل ما أشترته أثناء قضائها لشهر العسل في فرنسا، قائلة: ”يا ريت حد أعطاني كفًا على كل التبذير ده.. يعني مئات الآلاف انصرفت على شنط، وجاكيتات، وإكسسوارات، وساعة“.

وأكدت أنه لو عاد بها الزمن لما صرفت تلك المبالغ على هذه الأشياء لأن هناك أشياء أهم، مختتمة: ”يلا الله يأخد شيئًا ويعوضنا بإذن الله بشيء أحسن منه“.