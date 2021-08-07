مصطفى كامل وأسرته يغادرون المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية

غادر المطرب المصري مصطفى كامل، وأسرته (زوجته وابنه وابنته)، المستشفى ليل الجمعة، على الرغم من عدم تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، الذي كانوا قد أصيبوا به قبل نحو أسبوع.

وكشف مصدر طبي، في تصريح لـ”إرم نيوز“، تفاصيل الوضع الصحي للمطرب مصطفى كامل وأسرته، قائلًا إن خطر الإصابة وتفاقمها مرت بخير وهو ما دعا الفريق الطبي للسماح لهم بمغادرة مستشفى العجوزة واستكمال البروتوكول العلاجي بالمنزل.

وأضاف المصدر أن الأسرة ستقضي فترة عزل صحي بالمنزل بحدود 10 أيام على أن يتم بعدها إجراء مسحات طبية لمعرفة النتيجة.

وكان قد نُقل مصطفى كامل، وأسرته، إلى المستشفى بعد تعرضهم جميعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وشاركت الصفحة الرسمية للفنان مصطفى كامل، عبر موقع ”فيسبوك“ خبر إصابة المطرب المصري وأسرته، حيث دوَّن مدير الصفحة منشورًا طالب فيه بالدعاء للفنان وأسرته.

وجاء في المنشور ”السلام عليكم جمهورنا الحبيب، الرجاء الدعاء للفنان مصطفى كامل وأسرته بالشفاء العاجل لإصابتهم بفيروس كورونا، نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لهم“.

وكان مصطفى كامل، قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان ”ضحكتي“ وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم ”وجع قلبي“ وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

ويضم ألبوم ”وجع قلبي“ 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل، عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، وألحان الألبوم عمل عليها مصطفى كامل، وحسن سراج وتيتو، ومن توزيع باسم منير، ومحسن السيد، وتامر صقر، وأحمد باريتون، وحسن سراج، كما يضم الألبوم أغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.