"المهن الموسيقية" تحقق في مقطع يظهر عمر كمال يغني بـ"لفظ خارج"

دخلت نقابة المهن الموسيقية، التي يترأسها الفنان المصري هاني شاكر، على خط الأزمة التي أحدثها مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، مؤخرا، إذ ظهر في مقطع فيديو خلال حفل غنائي وهي يغني بـ“لفظ خارج“.

وجرى تداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، ظهر فيه عمر كمال وهو يقف على المسرح يؤدي موالا غنائيا وسط تفاعل الجمهور ليقوم باستبدال كلمة مكان أخرى تتضمن ”لفظا خارجا“.

وأكد مصدر خاص لـ“إرم نيوز“ من نقابة الموسيقيين المصريين بأنه تم التشاور بشأن المقطع الذي جرى تداوله حيث تم فتح تحقيق في تلك الواقعة، بعد رصد مقطع الفيديو بين رواد التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر أن مجلس النقابة سيجتمع خلال اليومين المقبلين، وفي حال أكد تقرير اللجنة الفنية صحة الفيديو سيتم استدعاء عمر كمال للتحقيق على الفور باعتباره عضوا منتسبا بالنقابة.

وشدد المصدر على أنه في حال جرى الحديث عن كون الفيديو قديما ويعود لعامين فإن هذا لا يمنع التحقيق بشأنه لأنه فعل يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة في كل وقت.

وبين المصدر أنه حال تم التحقيق مع عمر كمال، سيتم اتخاذ القرار المناسب بحقه طبقا للائحة والإجراء القانوني، على أن يتم عرض القرار على هاني شاكر لاتخاذ قرار نهائي.

ومؤخرا أوضح المطرب الشعبي عمر كمال، حقيقة ما صرح به بشأن لقب الفنان المصري محمد رمضان، ”نمبر وان“، وذلك بعدما أثار ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، بتصريحات منسوبة إليه بأنه لا يوجد ”نمبر وان“ في مصر.

يأتي هذا بعد أزمة أحدثها الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي نشر مقطع فيديو من حلقة استضاف فيها عمر كمال، وتحدث في مقتطفات عن لقب ”نمبر وان“، وأنه لا يحق لأحد أن يطلق هذا اللقب على نفسه، مضيفا بعد ذكر اسم محمد رمضان ”هو يقول براحته“.

ودون عمر كمال منشورا عبر حسابه الرسمي في موقع ”فيسبوك“، أكد فيه أنه غير صحيح ما نسب إليه بأنه قال ”لا يوجد نمبر وان في مصر، ومحمد رمضان يقول براحته“، مبديا اندهاشه من هكذا تصريح.

وأوضح عمر كمال ”أنا قلت لقب نمبر وان في المطلق غلط.. مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد، وعادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين“.