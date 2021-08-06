تشييع جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح

شيع كويتيون، اليوم الجمعة، الفنانة انتصار الشراح، والتي ووريت الثرى في مقبرة الصليبخات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمراسم دفن الفنانة الراحلة، وصلاة الجنازة عليها، قبل أن توارى الثرى.

شكراً لكِ ..

على كل ما قدر الله وقدمتيه من فن وأمتعنا كثيراً.. الوداع أم سالم.. #انتصار_الشراح pic.twitter.com/pl8CKbpBXZ — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) August 6, 2021

ونعى وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري الفنانة الشراح، وقال لصحيفة ”الراي“ المحلية إن الفنانة الراحلة قدمت مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات أثرت الحركة المسرحية والإعلام الكويتي.

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وشارك عدد من زملاء الفنانة في تشييعها، أبرزهم الفنان داود حسين، الذي شارك مواطنته انتصار الشراح في مسيرة فنية طويلة، حيث ظهر في صورة وهو يقوم بتوديعها الوداع الأخير.

وقال الفنان مبارك السلطان بدوره، خلال التشييع، إن ”الفنانة انتصار لها تاريخ لا ينسى، ولها بصمة ليس فقط في الكويت بل في الوطن العربي“.

بدوره، نعاها الفنان عبدالعزيز المسلم، مؤكدا أن ”الفنانة الشراح لها مسيرة حافلة بالإنجازات تعتز بها الكويت“.

وكان مازن التميمي، زوج الفنانة الراحلة، قد ذكر في وقت سابق لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن ”جثمان انتصار الشراح يصل فجر الجمعة، وذلك بسبب التأخر في الإجراءات في لندن“، لافتا إلى أنه ”كان من المقرر للجثمان أن يصل يوم الأربعاء، لكن بعض الظروف أخرته“.

وتوفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، يوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك أثناء تلقيها العلاج هناك.

الكويت تودّع الراحلة #انتصار_الشراح إلى مثواها الأخير في مقبرة الصليبيخات pic.twitter.com/uLGeH29L6U — جريدة 25 فبراير (@25FebNews) August 6, 2021

ووصلت الشراح إلى لندن قبل أيام من وفاتها، حيث دخلت مستشفى ”ويلستون“ قبل أن تفارق الحياة بعدها.

وبحسب زوجها، شهدت الساعات الأخيرة من حياة انتصار الشراح تدهورا سريعا في حالتها الصحية، حيث وضعت تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وكانت في حالة صعبة.

نسأل الله أن يرحم اختنا

#انتصار_الشراح

وأن يعفو عنها ويغفر لها وأن يثبتها عند السؤال ، وأن يوسع مدخلها ويكرم نزلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، بإذن الله تعالى هم السابقون ونحن اللاحقون

نسال الله لنا ولهم العفو والعافيه

إنا لله وإنا إليه راجعون #عبدالعزيز_المسلم pic.twitter.com/JfGyF0upOG — عبدالعزيز المسلم (@AzizAlmesallam) August 6, 2021

ومرت الفنانة الكويتية بصعوبات صحية على مدار العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية، وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة، قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وبدأت أزمة انتصار الصحية عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وفي رصيد الفنانة الشراح 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا، و14 برنامجا كوميديا مع شريكها الفنان داود حسين.