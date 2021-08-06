تركي آل الشيخ يتدخل في أزمة رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله

أثار المغني السعودي رابح صقر أزمة مع مواطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله، بدعوى أن الأخير لا يتابعه عبر حسابه على موقع التواصل ”تويتر“.

وطلب صقر رأي الجمهور في حذف عبدالمجيد عبدالله من قائمة من يتابعهم، على اعتبار أن الأخير لا يتابعه كذلك؛ الأمر الذي أحدث أزمة بينهما، تفاعل على إثرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى التدخل وإنهاء الأزمة.

وغرد رابح صقر، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، معبرا عن غضبه من عبدالمجيد عبدالله، فكتب: ”سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما أن عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وأنا جالس أتابعه.. الأفضل ألغي المتابعة ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم“.

سؤال الى جمهوري الحبيب

والعزيز على قلبي ،بما أنا

عبدالمجيد عبدالله لاغي

متابعتي ، وانا جالس أتابعه

الأفضل ألغي المتابعه ولا

أستمر في متابعته، يهمني

رأيكم 🙏❤️🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 5, 2021

من جهته، ردّ عبدالمجيد عبدالله، في حسابه على موقع ”تويتر“، مبديا تعجبه من تغريدة رابح صقر، مبينا أنه ”شخص حساس بشكل مبالغ فيه، وأنه أعطى الأمر أكبر من حجمه“، فكتب قائلا: ”بوصقر أنت حساس شويه كبّر دماغك“.

بوصقر انت حساس شويه كبّر دماغك💙 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) August 5, 2021

وتدخل تركي آل الشيخ لاحتواء الأزمة، كي لا تتفاقم بين الفنانين، اللذين يمتلكان جماهيرية خليجية وعربية، حيث كتب لتدارك الأمر، في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”كلكم إخوان وعينين في رأس وفنانين كبار ونحبكم كلنا“.

@RabehSaqer @Abdulmajeed6531 كلكم اخوان وعينين في راس وفنانين كبار ونحبكم كلنا 🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 5, 2021

ورحّب رابح صقر بمبادرة تركي آل الشيخ، إذ قام بالرد بعلامات إعجاب وإشارات تعني انتهاء الأزمة والاعتذار بطريقة غير مباشرة، وأرفق إشارة إلى حساب عبدالمجيد عبدالله.

🙏❤️🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 5, 2021

وكان رابح صقر أحيا الأسبوع الماضي حفلا غنائيا في ”جدة سوبر دوم“، وذلك ضمن حفلات ”صيف جدة“ التي تنظمها مجموعة ”بنش مارك“ تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

أما عبدالمجيد عبدالله، فقد أعلن قبل أيام عن طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان ”عالم موازي“، بعد غياب عن الساحة الغنائية طوال 6 أعوام مضت.

وغرد عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه في ”تويتر“، ‏مؤكدا أن جميع أغاني الألبوم أصبحت متاحة على قناته في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

ويضم ألبوم عبدالمجيد عبدالله، 21 أغنية، منها: ”عالم موازي“،“لا تعاتب“، ”سامح الله“، ”مشكور“، ”قدمت لي“، ”غصون الشجر“، ”يوم مر اسمي“، ”اعتذرتلك“، ”لمحته“، ”مثل ما كان“، ”أنت فاهم“، وغيرها.