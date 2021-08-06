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تركي آل الشيخ يتدخل في أزمة رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 8:07 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 8:35 GMT

تركي آل الشيخ يتدخل في أزمة رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله

أثار المغني السعودي رابح صقر أزمة مع مواطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله، بدعوى أن الأخير لا يتابعه عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر". وطلب صقر رأي الجمهور في حذف

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المصدر: كاريمان أبو طالب - إرم نيوز

أثار المغني السعودي رابح صقر أزمة مع مواطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله، بدعوى أن الأخير لا يتابعه عبر حسابه على موقع التواصل ”تويتر“.

وطلب صقر رأي الجمهور في حذف عبدالمجيد عبدالله من قائمة من يتابعهم، على اعتبار أن الأخير لا يتابعه كذلك؛ الأمر الذي أحدث أزمة بينهما، تفاعل على إثرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى التدخل وإنهاء الأزمة.

وغرد رابح صقر، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، معبرا عن غضبه من عبدالمجيد عبدالله، فكتب: ”سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما أن عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وأنا جالس أتابعه.. الأفضل ألغي المتابعة ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم“.

من جهته، ردّ عبدالمجيد عبدالله، في حسابه على موقع ”تويتر“، مبديا تعجبه من تغريدة رابح صقر، مبينا أنه ”شخص حساس بشكل مبالغ فيه، وأنه أعطى الأمر أكبر من حجمه“، فكتب قائلا: ”بوصقر أنت حساس شويه كبّر دماغك“.

وتدخل تركي آل الشيخ لاحتواء الأزمة، كي لا تتفاقم بين الفنانين، اللذين يمتلكان جماهيرية خليجية وعربية، حيث كتب لتدارك الأمر، في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”كلكم إخوان وعينين في رأس وفنانين كبار ونحبكم كلنا“.

ورحّب رابح صقر بمبادرة تركي آل الشيخ، إذ قام بالرد بعلامات إعجاب وإشارات تعني انتهاء الأزمة والاعتذار بطريقة غير مباشرة، وأرفق إشارة إلى حساب عبدالمجيد عبدالله.

وكان رابح صقر أحيا الأسبوع الماضي حفلا غنائيا في ”جدة سوبر دوم“، وذلك ضمن حفلات ”صيف جدة“ التي تنظمها مجموعة ”بنش مارك“ تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

أما عبدالمجيد عبدالله، فقد أعلن قبل أيام عن طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان ”عالم موازي“، بعد غياب عن الساحة الغنائية طوال 6 أعوام مضت.

وغرد عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه في ”تويتر“، ‏مؤكدا أن جميع أغاني الألبوم أصبحت متاحة على قناته في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

ويضم ألبوم عبدالمجيد عبدالله، 21 أغنية، منها: ”عالم موازي“،“لا تعاتب“، ”سامح الله“، ”مشكور“، ”قدمت لي“، ”غصون الشجر“، ”يوم مر اسمي“، ”اعتذرتلك“، ”لمحته“، ”مثل ما كان“، ”أنت فاهم“، وغيرها.

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