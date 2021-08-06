الفنان المصري صلاح عبدالله يخضع لعملية قسطرة بعد تعرضه لأزمة قلبية

تعرض الفنان المصري صلاح عبدالله، لأزمة قلبية مفاجئة، استدعت إدخاله العناية المركزة.

وقالت المذيعة المصرية دنيا صلاح عبدالله، في منشور لها عبر حسابها في موقع فيسبوك، إن والدها شعر بداية بألم في صدره، وانتقل على الفور إلي المستشفى حيث تم تشخيصه بأنه تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت أن الطبيب المعالج قرر إجراء عملية قسطرة له لتركيب دعامة.

وحول صحة والدها حاليا، بينت أنه ”في حالة صحية أفضل، وغادر العناية المركزة إلى غرفة عادية، لكنه سيبقى في المستشفى لحين استقرار وضعه الصحي“.

وكتبت دنيا صلاح عبدالله: ”سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل“.

وأضافت: ”ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير.. الأطباء طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله“.

ودعت دنيا صلاح عبدالله، الجمهور بالدعاء لوالدها، قائلة: ”دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن“.

ويشارك الفنان صلاح عبدالله، في الفيلم السينمائي ”الإنس والنمس“، الذي بدأ عرضه في دور السينما خلال الساعات الماضية، كما تغيب عن الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في سينما ”كايرو فيستفال“، بمنطقة التجمع الخامس وبحضور أبطاله، على رأسهم محمد هنيدي ومنة شلبي، وغيرهم من النجوم.

وفيلم ”الإنس والنمس“، من بطولة كل من: محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي.

والعمل قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

والفيلم عمل كوميدي تشويقي، يجسد خلاله محمد هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض للكثير من المصائب، بسبب مهنة والده الذي يجسد دوره شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في حب منة شلبي، ثم يتزوج بها.