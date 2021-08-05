العراق.. بيان رسمي يحسم الجدل بشأن اعتذار كاظم الساهر عن إحياء افتتاح "خليجي 25"

بعد سجال محتدم عاشته الأوساط الرياضية والشعبية العراقية، منذ أيام، نفت وزارة الشباب والرياضة اعتذار الفنان كاظم الساهر عن إحياء حفل افتتاح بطولة ”خليجي 25“ في مدينة البصرة العراقية.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة، في وقت سابق، دعوة إلى الساهر للغناء في افتتاح بطولة ”خليجي 25“ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكر بيان عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي أن ”ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له“.

وأضاف: ”لم يصلنا أي رد من الفنان كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح، ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي“.

وأوضح البيان أن ”الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الافتتاح سابق لأوانه كثيراً بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما أن ربط أية أخبار غير حقيقية عن البطولة يُعد إضراراً بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا أن تكون عند حسن ظن الجميع، ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشآتنا الرياضية وليس العكس“.

وتعرض الفنان الساهر إلى موجة انتقادات كبيرة، بعضها ساخرة، وتعليقات من شخصيات رياضية، وصحفيين، بسبب تلك الأنباء.

وتداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، نقلا عن مواقع ومنتديات فنية، نبأ اعتذار الساهر عن تلبية دعوة حضور افتتاح البطولة، من دون الإشارة إلى الأسباب التي تقف وراء ذلك الاعتذار، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب إدارة أعمال النجم العراقي.

ووجه وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، في يونيو/ حزيران الماضي، دعوة رسمية للساهر للمشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة ”خليجي 25“ في البصرة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن ”دعوة الوزير جاءت بناء على استقباله وفد رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر، في مكتبه بمقر الوزارة، إذ نوقش حضور الساهر حفل افتتاح أو ختام البطولة“.

وفي حال موافقة الساهر، فإنه سيغني لأول مرة في العراق منذ 24 عاما، أي منذ نهاية التسعينات، وهو تاريخ مغادرته العراق.

ويرى مراقبون أن استضافة العراق لبطولة ”خليجي 25“ تمثل منعطفا مهما في ترسيخ علاقاته مع محيطه العربي الواسع، وبخاصة من بوابته الخليجية الحيوية.