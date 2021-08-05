الفنان السعودي عمر الجاسر يخضع لجراحة دقيقة في المخ

خضع الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر، لجراحة دقيقة أجرى خلالها استئصال ”ورم من المخ“، وذلك داخل المستشفى التخصصي في مدينة جدة السعودية.

وأعلنت ”شروق“ ابنة عمر الجاسر، عبر حسابها في موقع تويتر عن انتهاء والدها من إجراء الجراحة، مشيرة إلى أن والدها غادر غرفة العمليات، سائلة الله تعافيه من محنته الصحية.

وكشفت ابنة عمر الجاسر، عن صورة له أظهرت يده بعد العملية، وبها بعض الأجهزة المتصلة بباقي أعضاء جسده، كونه غادر إلى العناية المركزة للعمل على استقرار وضعه الصحي.

وكتبت ابنة عمر الجاسر، في تعليقها على الصورة: ”‏الحمد لله يارب تم خروج والدي من غرفة العمليات ‎#عمر_الجاسر“، مدونة على الصورة دعاء ”اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما“.

وحرص بعض نجوم الفن المقربين من عمر الجاسر على مؤازرته في محنته المرضية التي يعانيها منذ مطلع حزيران يونيو الماضي، مؤكدين قبل يومين أنه يحتاج إلى ”نقل دم“، لإتمام الجراحة.

وغرد الفنان الكويتي طارق العلي، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، طالب الجمهور ومحبي عمر الجاسر، بالتوجه للمستشفى في جدة للتبرع بالدم إلى المخرج عمر الجاسر.

وقال طارق العلي: ”‏الأخوة والأصدقاء في المملكة العربية السعودية السلام عليكم جميعا.. سيجري د. عمر الجاسر عملية يوم الخميس بمستشفي التخصصي بجدة“.

وتابع قائلا: ”نسأل الله له السلامة والعافية لذلك محتاجين متبرعين بالدم من أي فصيلة رقم الملف 5374928 المختبر من 8 صباحا إلى 7 مساء وجزاكم الله خير“.

الاخوة والاصدقاء

في المملكة العربية السعودية سيتم ان شاء الله اجراء عملية للدكتور عمر الجاسر يوم الخميس بمستشفي التخصصي

لذلك محتاجين متبرعين

بالدم من أي فصيلة

لأخونا عمر الجاسر

بمستشفى التخصصي بجدة

رقم الملف 5374928

المختبر من 8 صباحاً الى 7 مساءاً — طارق العلي (@tareqalali67) August 3, 2021

وفي وقت سابق كشفت ”شروق الجاسر“، ابنة الفنان والمخرج المسرحي السعودي عمر الجاسر، تطورات الحالة لوالدها عقب الكشف عن إصابته بورم في ”المخ“، موضحة أنه يجري حاليا العديد من الفحوصات (أشعة وتحاليل)، تمهيدا لاستئصاله.

وتواصلت ”إرم نيوز“، مع شروق الجاسر، والتي أكدت أن والدها يتردد على المستشفى التخصصي بمدينة جدة في السعودية، حيث يعيد الفحوصات الطبية، ليتقرر بعدها إجراؤه عملية جراحية لاستئصال ورم من المخ.

والفنان عمر الجاسر، من مواليد (1 كانون الثاني يناير 1962) وهو ممثل ومخرج سعودي، أسس فرقة ”فنون جدة المسرحية“ وهي أول فرقة مسرحية خاصة في السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، عام 1986، وتعتبر أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية.

وكتب عمر الجاسر ”38“ نصا مسرحيا، و“4″ مسلسلات وسهرات تلفزيونية، و“2″ من المسلسلات الإذاعية، كما مثل في ”56“ مسرحية، و“54″ مسلسلا تلفزيونيا، والعديد من المسلسلات الإذاعية، فيما أخرج ”64“ عرضا مسرحيا، و“2″ من المسلسلات التلفزيونية، و“3″ برامج منوعات، وساعد في إخراج ”3“ مسرحيات، وأعد كذلك ”15“ نصا مسرحيا، وعالج ”3“ مسلسلات بشكل درامي، كما كتب وأخرج الكثير من الأفلام الوثائقية والتسجيلية والمناسبات والإعلانات التجارية.