حسين الجسمي يطرح أغنية "زايد الثاني" (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية ”زايد الثاني“ مساء اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“، وتصف القصيدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بأنه ”ذخر الوطن وسليل العز والطيبة“.

ونشر الجسمي كليب الأغنية وهي من أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، وذكر أن الأغنية الجديدة من توزيع وليد فايد، ومكساج وماستر جاسم محمد، ورؤية فنية لمحمد غريب.

وتضمن كليب الأغنية مجموعة من الصور والفيديوهات الأرشيفية، ويظهر في بداية الكليب صورة لمؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبجوارها صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومكتوبًا عليها ”زايد الثاني“.

وتقول كلمات الأغنية: ”الكرم والمجد والهيبة.. فيك وانت ذخر الأوطاني.. يــا سليل العز والطيبة.. يا محقق كل الأماني.. فِعل بـو خالد نماري به.. بالفعل هـو زايد الثاني.. زين الأوطان ترتيبه.. أشهد أنه القايد الباني.. هو سديد الراي ويصيبه.. نظرته للعـدل ميزاني.. نور والاوطـان تَزهي به.. تَـبتهج به ويـن ما كـاني.. هـوّن اللي كانت اصعيبه.. بالفكر لى رجّح اوزاني.. طود حزم وعزم نمشي به.. في ذراه نسابق ازماني“.

ويحظى الفنان الإماراتي حسين الجسمي بشعبية كبيرة في العالم العربي، ومنطقة الخليج.

كان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد طرح في فبراير الماضي أغنية تحمل عنوان ”يا نور الأرض“، وهي أغنية وطنية بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وجاءت الأغنية بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، وهي من كلمات أحمد الشرقاوي، وألحان ناصر غنام الديكان، وتوزيع Bayan group ومكساج وماستر جاسم محمد.

وأعرب الجسمي عن سعادته بهذا العمل، وقال: ”أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني (يا نور الأرض) إحساسًا وحبًا وفخرًا بهذه المناسبة التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الاحترام والتقدير“.

وعبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، قال الجسمي: ”جديدنا .. ‏يا كويت يا نور الأرض ‏وكــلـك خـير ‏غرامك فرض ‏وعشقك غير ”.

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف الجسمي حقيقة صورة منسوبة له تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظھر فیھا أثناء خضوعه لعملیة تجمیل في الأنف.

وخرج الجسمي عن صمته بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها الصورة، ليكشف فبركتها، بنشره الصورة الأصلية التي تم إدخال تعديلات عليها، عبر إطالة الشعر ووضع ضمادة على الأنف والتي توضع بعد إجراء عملية تجميلية في الأنف.