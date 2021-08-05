"إباحية وابتزاز للنساء".. تعرف على الجانب المظلم في عالم "بوليوود"

يحظى عالم بوليوود بشهرة عالمية كبيرة وذلك بسبب الاستعراضات والرقصات الحماسية والألوان الزاهية التي تطغى على أزياء الفنانين وأعمالهم وموسيقاهم التي تبعث السعادة والبهجة ولكن ظهرت تقارير صادمة حول الجانب المظلم وراء هذا العالم المبهج.

منذ أيام قليلة ألقت الشرطة الهندية القبض على راج كوندرا رجل الأعمال الشهير وزوج الممثلة الهندية شيلبا شيتي بتهمة إنتاج ونشر أفلام إباحية عبر التطبيقات ومواقع الإنترنت.

وتوالت من بعدها التقارير التي تكشف الجانب الصادم وراء الحصول على الشهرة في عالم بوليوود من الاعتداءات والانتهاكات الجسدية وسوء المعاملة واستغلال النساء في صناعة الأفلام المخلة مقابل الوعد بالشهرة والثروة وصولا إلى حالات الانتحار الكثيرة وسط النجوم الهنود بعد تداعي صحتهم النفسية والعقلية جراء ضغوطات الشهرة.

وأنكرت الممثلة شيلبا شيتي الاتهامات الموجهة لزوجها ولكن بعد عثور الشرطة على 48 تيرابايت من صور ومقاطع فيديو ستقوم الشرطة بإصدار مذكرة للحصول على هاتفها لفحصه وتفتيشه ومن المنتظر أن تعود شيتي لتحقيقات الشرطة في الأيام المقبلة.

ويربح نجوم عالم بوليوود مبالغ طائلة جراء عملهم مثل النجم الهندي اكشاي كومار وهو الممثل الأعلى أجرًا حيث وصل ربحه السنوي هذا العام إلى 29 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي وهذا ما يدفع الكثير من الشباب والشابات إلى محاولة الدخول في العالم لجني الثروات الكبيرة.

ولكن يجد أغلبهم نفسه متورطا في تصوير أفلام إباحية لعالم ترفيه البالغين مقابل وعود واهية بالشهرة والمال.

ومنذ أيام قليلة ألقت الشرطة القبض على ممثلة لأفلام الكبار تُدعى نانديتا دوتا، 30 عاماً تستغل الفتيات في تصوير أفلام مخلة من خلال شركة مقرها مدينة مومباي مقابل وعود في إعطائهن أدوارا وفرصا في عالم بوليوود.

وأفادت تقارير أخرى أن هناك الكثير من الفتيات اللاتي كشفن عن تعرضهن للضرب والاغتصاب مقابل وعود زائفه بإعطائهم فرصة دخول عالم المليارات في بوليوود. وتناولت التقارير أيضاً تصريحات بعض الممثلات اللاتي لم يتم الكشف عن أسمائهن وعن تجارب الأداء التي يتم الضغط عليهن فيها للحصول على خدمات جسدية مقابل دور سينمائي أو تلفزيوني.

وكانت عارضة الأزياء والممثلة الهندية السابقة تانوشري دوتا من أوائل الشخصيات اللاتي كشفت علناً عن تعرضها للاعتداء الجسدي داخل هذه الصناعة من قبل 9 أشخاص في الفترة ما بين عامي 2012- 2019 وذلك أدى لظهور تصريحات عديدة من النساء بعد ذلك عن الإساءات اللاتي تعرضن لها.

وقالت دوتا إنها بالرغم من تقدمها بشكوى رسمية في الشرطة ضد 9 أشخاص ذوي حيثية وشهرة في المجتمع لم يتم القبض أو التحقيق مع أي منهم وكشفت عن تلقيها تهديدات بالقتل من حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرحت الممثلة الهندية براشي ديساي، 32 عاماً أنها تلقت اتصالاً للمشاركة في فيلم كبير وتعرضت لضغط من أحد القائمين على صناعة الفيلم لممارسة أعمال منافية للآداب، لكنها رفضت العرض.

وقالت انكيتا لوخاندي الممثلة التليفزيونية إنه طلب منها ممارسة علاقة غير شرعية مع منتج لتحصل على دور في فيلم وكشفت الممثلة الهندية تيسكا شوبرا عن تعرضها للأمر نفسه.

ولا تتوقف الإساءات والاستغلالات الجسدية على الممثلات فقط، حيث كشف الممثل الهندي أيوشمان كورانا أنه تعرض للتحرش الجنسي من قِبل أحد المخرجين مقابل أن يحصل على دور سينمائي.

ولا يتوقف الجانب المظلم من عالم بوليوود على الانتهاكات الجسدية فقط ولكن ايضاً حالات الانتحار التي كثرت في السنوات الأخيرة وأبرزها انتحار الممثل سوشانت سينغ راجبوت الذي كشف مدى تأثير عالم بوليوود السلبي على الصحة النفسية والعقلية.

وذكرت إحصائية صادمة عن عدد حالات الانتحار بين نجوم هوليوود أنه خلال عام 2020 انتحر 12 ممثلا من ممثلي الصفوف الأولى في عالم بوليوود وذلك خلال فترة الكساد التي تسبب بها انتشار وباء كورونا.