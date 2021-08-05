محام مصري يطالب بمحاكمة الموديل سلمى الشيمي بتهمة "التحريض على الفجور"

طالب محام مصري، بالتحقيق مع الموديل سلمى الشيمي، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة نشر مقاطع فيديو ”تسيء للآداب العامة.

جاء ذلك في بلاغ قدمه المحامي سمير صبري، للنائب العام المصري حمادة الصاوي، ضد سلمى الشيمي، يتهمها فيه بـ“التحريض على الفجور“.

وقال ”صبري“ في بلاغه إنه ”بالمخالفة لكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والأعراف، نشرت المبلغ ضدها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ـ إنستغرام ـ تيك توك)، صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء والآداب العامة، بل وتمادت في ذلك ونشرت مقاطع تحث على الفجور والعري، وتحتوي على إيماءات وألفاظ خارجة“.

واعتبر أن ”الهدف من ذلك هو اكتساب العديد من الإعجابات والمشاهدات والتي تعود عليها بالربح المادي“.

وحذر المحامي المصري، من أن مثل هذه المقاطع ”تنتشر بشكل كبير، وتنهش في جسد المجتمع، وتثير غرائز الشباب، وتزيد من معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرش وهتك العرض“، بحسب قوله.

وتابع: ”ما تفعله المبلغ ضدها هو خطر على المجتمع المصري، كونها تدعو إلى نشر الفسق والفجور، وتحرض الشباب والفتيات صغار السن على ارتكاب مثل تلك الأفعال كونها وسيلة لجمع الأموال واكتساب الشهرة الزائفة“.

وكانت سلمى الشيمي، قد أثارت انتقادات حادة في مصر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد خضوعها لجلسة تصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات، مرتدية أزياء فرعونية وصفت بـ“الجريئة“، حيث اعتبر كثيرون صورها ”تسيء للحضارة المصرية القديمة ولقيم المجتمع“.

وعلى إثر تلك الانتقادات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سلمى الشيمي، بتهمة تصوير منطقة أثرية دون الحصول على تصريح، لكن النيابة المصرية، قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.