نقل الفنان مصطفى كامل وأسرته إلى المستشفى بعد إصابتهم بكورونا

نُقل المطرب المصري مصطفى كامل، وأسرته المكونة من زوجته وابنه وابنته، إلى المستشفى بعد تعرضهم جميعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وشاركت الصفحة الرسمية للفنان مصطفى كامل، عبر موقع ”فيسبوك“ خبر إصابة المطرب المصري وأسرته، حيث دوَّن مدير الصفحة منشورًا طالب فيه بالدعاء للفنان وأسرته.

وجاء في المنشور: ”السلام عليكم جمهورنا الحبيب، الرجاء الدعاء للفنان مصطفى كامل وأسرته بالشفاء العاجل لإصابتهم بفيروس كورونا، نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لهم“.

وكشف مصدر داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز“، تفاصيل الوضع الصحي لأسرة مصطفى كامل، قائلًا إن الإصابة كانت منذ 4 أيام، وتفاقم الوضع الصحي سريعًا وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى العجوزة.

وتابع المصدر أن مصطفى كامل وزوجته وابنته ما زالوا في المستشفى، بينما غادر ابنه بعد تحسن وضعه الصحي، حيث يستكمل العلاج في المستشفى، مبينًا أن وضع مصطفى وزوجته مستقرًا.

وأوضح المصدر أن ابنة مصطفى كامل، عانت من وضع صحي خطير، ولكن الفريق الطبي المعالج استطاع وضع بروتوكول علاجي لها، ومن المنتظر أن تستقر حالتها خلال اليومين المقبلين، مطالبًا محبيه وجمهوره بالدعاء لأسرته بالشفاء العاجل.

وكان مصطفى كامل، قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان ”ضحكتي“ وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم ”وجع قلبي“ وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

ويضم ألبوم ”وجع قلبي“ 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل، عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، وألحان الألبوم عمل عليها مصطفى كامل، وحسن سراج وتيتو، ومن توزيع باسم منير، ومحسن السيد، وتامر صقر، وأحمد باريتون، وحسن سراج، كما يضم الألبوم أغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.