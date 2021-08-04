نجل الفنان خالد سامي يكشف تفاصيل حالة والده الصحية

كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي للجمهور تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية منذ أشهر بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير أن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة منذ قرابة 3 أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وأكد تركي خالد سامي، أنه تحدث مع الفريق الطبي المعالج لوالده، الذين أكدوا له أن التحسن ”ضئيل“.

وغرد تركي نجل خالد سامي، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”‏توني طلعت من عند الدكتور على كلامه أن نسبة التحسن بوضع والدي هو شي ضئيل وكونه عدا الـ8 أسابيع بدون أي تطور وهذا الشيء يقلل من نسبة التحسن (علميًا)“.

وتابع نجل خالد سامي: ”هذا الكلام العلمي دائمًا صعب ومتعب، إذا عدا 12 أسبوع تكون النسبة أقل بكثير، الله يصبرنا كأسرة فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا“.

توني طلعت من عند الدكتور على كلامه أن نسبة التحسن بوضع والدي هو شي ضئيل وكونه عدى الـ ٨ أسابيع بدون أي تطور وهذا الشيء يقلل من نسبة التحسن "علميًا" وهذا الكلام العلمي دائمًا صعب ومتعب، اذا عدى ١٢ أسابيع تكون النسبة أقل بكثير، الله يصبرنا كأسرة فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) August 4, 2021

وفي تغريدة أخرى، كتب تركي: ”‏عدينا 8 أسابيع حاليًا، هل نفقد الأمل؟ لا طبعًا، هل إحنا نمر بفترة صعبة؟ نعم والله يصبرنا ويقوينا، والله قادر على كل شي راح ندعي ونتفاءل خيرًا مهما كان الكلام العلمي ينافي الواقع، لكني مؤمن إيمان تام بالقدرة الإلهية، شكرًا لكم“.

عدينا ٨ أسابيع حاليًا، هل نفقد الأمل؟ لا طبعًا، هل أحنا نمر بفترة صعبة؟ نعم والله يصبرنا ويقوينا، والله قادر على كل شي راح ندعي ونتفائل خيرًا مهما كان الكلام العلمي ينافي الواقع لكني مؤمن أيمان تام بالقدرة الإلهية، شكرًا لكم. #خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) August 4, 2021

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، إذ نشر الصورة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

وترك نجل خالد سامي رسالة لوالده، عبر فيها عن اشتياقه إليه وتمنى أن يفيق من الغيبوبة، فكتب: ”‏أبوي وصديقي وكل شي بالدنيا، كل شي بقلبي أقوله له وعندي إحساس كبير إنه يسمعني، يا رب قوم أبوي من الغيبوبة بالسلامة والله اشتقت له“.

وأضاف نجل خالد سامي: ”‏أبوي هو الشخص الوحيد اللي أقول له كل شي بداخلي اشتقت لردوده اللي تحسسك أن الدنيا كلها بخير مهما كانت مشكلتك“.

يذكر أن الفنان والملحن السعودي فهد العبدالله كشف، في وقت سابق، عن صورة خالد سامي لحظة دخوله مستشفى الحرس الوطني في الرياض، لإجراء عملية جراحية هي عبارة عن زراعة كبد.