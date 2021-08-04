وثيقة: تركيا تصدر 9 مذكرات اعتقال بحق لاعب السلة أنيس كنتر بتهمة إهانة أردوغان

أظهرت وثائق رسمية تركية مسربة أن عدد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الأجهزة الأمنية بحق لاعب كرة السلة التركي أنيس كنتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، ويلعب في فريق ”بورتلاند تريل بليزرز“، وصل إلى 9 أوامر توقيف.

وأوضحت الوثائق أن أوامر التوقيف الصادرة بحق أنيس كنتر كانت بتهم التشهير بالرئيس رجب طيب أردوغان وإهانته، وما يتصل بهذه التهمة في القانون التركي من أوصاف الإرهاب.

وبحسب الوثيقة التي نشرها موقع ”نورديك مونيتور“ المتخصص في الشؤون الأمنية، فإن إصدار تلك الأوامر من السلطات التركية يأتي كجزء من حملة تخويف لخنق المعارضة وقمع أصواتها، وقمع حرية التعبير.

ووفقًا للوثائق الرسمية المؤرخة في 12 يوليو 2021، فإن مذكرات الاعتقال بشأن أنيس كنتر، البالغ من العمر 29 عامًا، توالت في الأعوام 2017 و 2019 و 2020 و 2021 من قبل قضاة التحقيق الذين يديرون المحاكم الخاصة المعروفة باسم ”محاكم السلام الجزائية“ (SCH) في محافظات إسطنبول وأنقرة ويوزغات.

وبحسب الموقع، فإن تلك المحاكم مخصصة لتعقب المعارضة في الداخل والخارج، ومعززة بقوانين تُدرج المعارضة وحريتها في التعبير ضمن فئات التشهير بالرئيس والإرهاب.

وكانت تلك المحاكم قد تأسست في عام 2014 بمبادرة من الرئيس أردوغان، الذي أرادها مشروعا خاصا لملاحقة منتقديه، ويتولى هذه المحاكم العليا أنصار ومؤيدون للرئيس يتصرفون بما يتماشى مع رغباته، كما تفيد وثائق الموقع.

الخلط القانوني بين المعارضة والتشهير

ويسجل التقرير أن لاعب كرة السلة التركي الأصل، أنيس كنتر، عضو رابطة السلة الأمريكية NBA، رغم تعرضه لتهديد مستمر من الحكومة التركية ووكلائها، لم يتردد في انتقاد السجل الحافل لحكومة أردوغان في انتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على الحريات الأساسية. وقد ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية والدولية لرفع مستوى الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وكان ”مركز ستوكهولم للحرية“ قد نشر في مارس 2021 تقريرا جاء فيه أن المدعين العامين الأتراك حققوا بين عامي 2014 و 2019 مع 128872 شخصًا بتهمة إهانة أردوغان، مما أدى إلى أحكام بالسجن لما يقرب من 10000 شخص مع وجود العديد من القضايا التي لا تزال معلقة.

واستهدفت الحملة 318 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا ممن خضعوا لتحقيقات جنائية بتهمة إهانة رئيس الدولة، حسب ”مركز ستوكهولم“.

وتنص المادة 299 من قانون العقوبات التركية على أن أي شخص يهين رئيس الجمهورية يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، ويمكن زيادة هذه العقوبة بمقدار السدس إذا كان لها نشر محلي، وبنسبة الثلث إذا ارتكبت من قبل الصحافة أو وسائل الإعلام. وقد صدرت أحكام إجمالية ضد 9554 شخصا بتهمة إهانة الرئيس، وحظيت بإدانات أوروبية ودولية واسعة.

ملاحقة كنتر في إندونيسيا ورومانيا

وكانت محكمة في إسطنبول أصدرت مذكرة توقيف بحق أنيس كنتر بناءً على طلب مستشار أردوغان هدايت ترك أوغلو، الذي قدم شكوى جنائية ضد كنتر بدعوى التشهير بالرئيس، تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات.

كما صدرت مذكرتا توقيف بحق كنتر بتهم الإرهاب والانتماء إلى حركة فتح الله غولن المعارضة لنظام أردوغان.

وحاولت الحكومة التركية أيضًا اختطاف كنتر في عام 2017 أثناء قيامه بزيارة إندونيسيا واضطر لمغادرة البلاد من أجل سلامته.

وفي رومانيا، صادرت الشرطة جواز سفره لفترة وجيزة بناءً على طلب من الحكومة التركية، لكنه تمكن من العودة إلى الولايات المتحدة بعد تدخل من قبل اتحاد كرة السلة ومسؤولين حكوميين أمريكيين.