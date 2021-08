رغم التوتر والخلافات.. العائلة المالكة تهنئ ميغان ماركل بيوم ميلادها

أنحت العائلة الملكية في بريطانيا الخلافات العائلية جانبا، وقدمت تهنئة رسمية لدوقة ساسكس ميغان ماركل بذكرى يوم ميلادها الأربعين.

يأتي ذلك رغم الدراما الملكية المستمرة منذ تنحي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية، وانتقالهما لكندا ثم للولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار والعيش فيها.

وتأزمت المواقف بين الزوجين والعائلة الملكية بعد ظهورهما في مقابلة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والتي كشفا من خلالها عن حقائق صادمة حول المعاملة التي تلقتها ميغان داخل القصر الملكي، إلا أن كل هذه الأمور لم تمنع العائلة المالكة من تهنئة ماركل بشكل رسمي بذكرى ميلادها.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن أفراد العائلة المالكة وعلى رأسهم الملكة إليزابيث الثانية، توجهوا بالتهنئة عبر صفحاتهم الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لميغان ماركل، في ذكرى مولدها، في الوقت الذي لا تزال طريقة الاحتفال من قبل دوقا ساسكس بهذه المناسبة طي الكتمان.

وتلقت ميغان ماركل معايدة من الملكة إليزابيث عبر ”تويتر“، مرفقة بعدة صور تجمعها بزوجها الأمير هاري وطفلهما الأول آرتشي، وصورة أخرى تجمع بين الملكة وبين ماركل في عام 2018، وجاء في التغريدة ”أتمنى لدوقة ساسكس ذكرى مولد 40 سعيد“.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

وهنأ الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر، ودوقا كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ميغان بنفس العبارة التي استخدمتها الملكة ”نتمنى لدوقة ساسكس ذكرى مولد 40 سعيد“.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

وحرص أفراد العائلة المالكة على وضع صور جميلة لميغان مع منشورات المعايدة.

وتحتفل ميغان بأول عيد ميلاد لها مع وجود طفلتها ليليبت وذلك بعد شهرين من ولادتها.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

وتتضارب الأنباء حتى الآن، حول كيفية احتفال ميغان والأمير هاري بذكرى مولدها، فتكهن البعض أنها ستقضيه برفقة زوجها وأطفالها مع والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أفادت تقارير أخرى، أن دوقي ساسكس ليس لديهما أي نية لإقامة حفل كبير بهذه المناسبة.

وعلقت الخبيرة الملكية فيل دامبير لصحيفة ”ذا صن“، على تهنئة العائلة المالكة لميغان وسط التوتر والخلافات المستمرة بينهما منذ فترة طويلة، بأنهم ليسوا ملزمين بفعل ذلك، ولكنهم يرغبون في تهدئة الوضع وعدم زيادة الخلافات سوءًا بالرغم من انزعاجهم الشديد من الزوجين في الآونة الأخيرة.

وتابعت دامبير، أنه لا يزال من غير المعروف هل سترسل العائلة المالكة هدايا لميغان؟ أم سيكتفون فقط بالتهنئة عبر حساباتهم الرسمية؟.