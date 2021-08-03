عمر الجاسر يجري عملية جراحية.. وطارق العلي يطلب متبرعين بالدم

يخضع الممثل والمخرج السعودي عمر جاسم، لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ، يوم الخميس المقبل بأحد المستشفيات بالمملكة السعودية.

ونشر الفنان الكويتي طارق العلي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، طالب خلالها جمهوره ومتابعيه بالتوجه إلى أحد المستشفيات في جدة من أجل التبرع بالدم إلى المخرج عمر الجاسر، الذي يحتاجه من أجل إجراء العملية الجراحية.

ودون العلي في تغريدته: ”الاخوة والاصدقاء في المملكة العربية السعودية.. سيتم ان شاء الله اجراء عملية للدكتور عمر الجاسر يوم الخميس بمستشفي التخصصي.. لذلك محتاجين متبرعين بالدم من أي فصيلة لأخونا عمر الجاسر بمستشفى التخصصي بجدة.. رقم الملف 5374928.. المختبر من 8 صباحاً الى 7 مساء“.

الاخوة والاصدقاء

في المملكة العربية السعودية سيتم ان شاء الله اجراء عملية للدكتور عمر الجاسر يوم الخميس بمستشفي التخصصي

لذلك محتاجين متبرعين

بالدم من أي فصيلة

لأخونا عمر الجاسر

بمستشفى التخصصي بجدة

رقم الملف 5374928

المختبر من 8 صباحاً الى 7 مساءاً — طارق العلي (@tareqalali67) August 3, 2021

يذكر أن الفنان والمخرج عمر الجاسر، اكتشف أنه يعاني من ورم في المخ، في يونيو الماضي، وأعلن الفنان السعودي فايز المالكي، تفاصيل تلك الحالة من خلال تغريدة له دوّنها عبر حسابه في موقع ”تويتر“،قائلا: ”‏المخرج والممثل المسرحي عمر الجاسر الذي قدم وما زال يقدم الكثير للمسرح السعودي يعاني من وجود ورم في المخ ويجب استئصاله في أحد المستشفيات الكبيرة“.

وطالب فايز المالكي، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بالتدخل لإنقاذه، وسريعا تفاعل آل الشيخ، مع حالة الممثل عمر الجاسر، مؤكدا أنه سيفعل ما باستطاعته تجاهه وطلب وسيلة تواصل مع ”الجاسر“، وذلك وفق تعليق دوّنه على تغريدة فايز المالكي.

الفنان عمر الجاسر، من مواليد (الأول من يناير 1962) وهو ممثل ومخرج سعودي، أسّس فرقة ”فنون جدة المسرحية“ وهي أوّل فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، عام 1986، وتعتبر أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية، وحصدت العديد من الجوائز.

وكتب عمر الجاسر، ”38“ نصا مسرحيا و“4″ مسلسلات وسهرات تلفزيونية، و“2″ مسلسل إذاعي، كما مثل ”56“ مسرحية، و“54″ مسلسلا تلفزيونيا، والعديد من المسلسلات الإذاعية، فيما أخرج ”64“ عرضا مسرحيا، و“2″ من المسلسلات التلفزيونية، و“3″ برامج منوعات، وساعد في إخراج ”3“ مسرحيات، وأعدّ ”15“ نصا مسرحيا و عالج ”3“ مسلسلات بشكل درامي، كما وكتب وأخرج الكثير من الأفلام الوثائقية والتسجيلية والمناسبات والإعلانات التجارية.