أول تعليق من محمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

عبّر الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بالحكم الصادر لصالحه ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهامًا بالسب والقذف.

ونشر ”رمضان“ فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يتضمن منطوق الحكم الصادر له، مركبًا ”كتابة“ على مقطع قصير لـ“أديب“ وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”إم بي سي“، مع مقطع آخر من أغنية ”ثابت“.

وعلّق محمد رمضان على الفيديو، قائلًا:“ الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه“، ليجد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور معه، وهناك من بارك له على الحكم، والبعض انتقده وطالبه بالتوقف عن الاستفزاز.

وكانت محكمة مصرية، قضت، الأحد الماضي، بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه (636 دولارًا)، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة من قِبل الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي المصري.

وفي التفاصيل تقدم المحامي المصري أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب، وشهرته ”عمرو أديب“، بتهمة التشهير، والتهديد والسب والقذف، واستغلال النفوذ، وطلب تعويضًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه وواحد.

وقال الجندي في دعواه إن ”الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي، وخالف ميثاق العمل، وأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد لرمضان، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية“.

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف رمضان، وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح رمضان وسبه وسب عائلته في أن الطالب ”لم يتربَ“، قائلًا له:“ لو ماحدش ربّاك أنا هربيك“.

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف، مستغلًا منصة الإعلام للتشهير العلني، وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ، وذلك عبر قناة mbc.

وأضافت:“ لمحمد رمضان مسلسل تلفزيوني يذاع على الفضائية ذاتها؛ ما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني؛ ما دفع بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب“.

يذكر أنه في 5 حزيران/ يونيو الماضي، شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجومًا لاذعًا على الفنان المصري محمد رمضان، عقب إعلانه التحفظ على أمواله، مؤكدًا أن ”رمضان“ أوهم الجمهور بأنه وأمواله ملك لبلده، رغم أن التحفظ على الأموال جاء بسبب حكم قضائي لا بد من تنفيذه بشأن مبلغ التعويض للطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر.