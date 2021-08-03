فرحان العلي يوجه رسالة إلى متابعيه بعد خروجه من السجن (فيديو)

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو للفنان الباكستاني فرحان العلي، في أول ظهور له بعد خروجه من السجن وترحيله من الكويت بسبب قضية ”خدش الحياء“ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فرحان في الفيديو: ”الحمد لله على سلامتي أهم شيء، ويعطيكم العافية ما قصرتوا كل إللي سأل عني وإللي ما سأل عني، مشكورين“.

وأبدى عدم رغبته بالتعليق على ما حدث معه، حيثُ قال: ”غلطة وصارت، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ما أحب أتكلم فيها، ثانيًا إللي قاعد يتفلسف ويقول اطردوه، وين المشكلة اطردوني، لكن أنا عمري ما أنسى فضل الكويت عليَّ، عشت، وتربيت، واشتغلت فيها“.

https://www.instagram.com/p/CSG91H3oKYZ/

واختتم حديثه قائلًا: ”الكويت إذا طردتني لن أزعل منها، إن شاء الله إذا في أمل راح أرجع لها، وإذا ما في نصيب لا حول ولا قوة إلا بالله، في ناس كثير قالت لي تكلّمْ وسبْ، ما فيه داعي لهذا الحكي“.

ومنذ نحو 10 أيام، أفاد مصدر أمني في الكويت، بأن وزارة الداخلية قررت إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد، بسبب قضية ”خدش الحياء“، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه.

وقال المصدر الأمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية: ”إن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز، الذي قضى بإلغاء حكم حبسه لمدة سنتين“، مشيرًا إلى ”أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة“.

وكانت محكمة التمييز الكويتية قد قضت قبل أيام بالامتناع عن النطق بعقاب الفنان الباكستاني، وألغت حكم السجن لمدة عامين الصادر بحقه على خلفية تهمة نشر فيديو مخل بالآداب عبر حسابه على موقع ”سناب شات“.

وفي شهر حزيران/يونيو من العام 2020، ألقت مباحث الجرائم الإلكترونية القبض على الفنان الباكستاني المشهور بتقديم أعمال تلفزيونية ومسرحية في الكويت.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر من ذات العام، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بسجن الفنان عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار نحو (3300 دولار)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.

وأثار تصرف الفنان آنذاك غضب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنّوا هجومًا واسعًا ضده، وطالبوا بالتحقيق معه، فيما ناشد آخرون السلطات بترحيله إلى بلاده، معتبرين ما فعله مخالفًا لمبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.

في حين قدَّم الفنان ”العلي“ في وقت لاحق اعتذاره لجمهوره، مبررًا ما حصل بقوله: ”أنا آسف حقكم عليَّ، أنا آسف حسابي تعرّض للتهكير، واحد دخل على حسابي، وآسف جدًا جدًا، فديتكم“.

ويعد ”العلي“ أحد نجوم الوسط الفني في الكويت، وله عشرات الأعمال الفنية على المسرح والتلفزيون، وكانت بداياته عبر الكوميديا، ثم شارك في العديد من الأعمال.