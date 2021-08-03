عبدالمجيد عبدالله يطرح ألبومه الغنائي الأول منذ 2015

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان ”عالم موازي“، وذلك بعد غياب عن الساحة الغنائية طوال 6 أعوام مضت.

وغرد عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ ‏مؤكدا أن جميع أغاني الألبوم أصبحت متاحة على قناته في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

وكتب نجم الغناء السعودي، قائلا: ”طرح ألبومي ‎#عالم_موازي على قناتي الرسمية“.

ويضم ألبوم عبدالمجيد عبدالله، 21 أغنية، منها: ”عالم موازي، لا تعاتب، سامح الله، مشكور، قدمت لي، غصون الشجر، يوم مر اسمي، اعتذرتلك، لمحته، مثل ما كان، انت فاهم“، وغيرها.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة عبدالمجيد عبدالله بألبومه الجديد، كما وجه الشكر للملحن ياسر بوعلي، على عمله في الألبوم واصفا إياه بالمبدع كونه أشرف في ذات الوقت على الألبوم كاملا.

وغرد تركي آل الشيخ، في حسابه على موقع تويتر“، قائلا: ‏“أهنئ الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله بألبومه الرائع أبدعت وأبدع أيضا المبدع ياسر بوعلي بالألحان والإشراف.. الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذا الفن الراقي.. شكراً مجيد شكراً ياسر بوعلي.. للتميز عنوان“.

اهنىء الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله بألبومه الرائع أبدعت وابدع ايضاً المبدع ياسر بوعلي بالالحان والاشراف… الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذا الفن الراقي… شكراً مجيد شكراً ياسر بوعلي… للتميز عنوان 🇸🇦👏🏻🎶❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 2, 2021

وتعاون عبدالمجيد عبدالله، في ألبومه الجديد مع الشعراء: تركي آل الشيخ، فهد المساعد، الجادل، حسن عبدالعزيز، أحمد الصانع، وغيرهم، كما تعاون مع الملحنين: ياسر بوعلي، مبهم، طارق محمد، وآخرين.

وكان قد حدد عبدالمجيد عبدالله، في وقت سابق موعد طرح ألبومه الجديد بعد عدة تساؤلات من الجمهور، حيث شارك حينها برومو قصير عبر حسابه في ”إنستغرام“، تضمن موسيقى تشويفية.

وظهر عبدالمجيد عبدالله، في البرومو وهو يُغادر الاستوديو، في إشارة إلى الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالألبوم، مدونا على الفيديو كلمات: ”الألبوم الجديد 5 أغسطس 2021“.

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لعبدالمجيد عبدالله، هو ألبوم ”اسمعني“، الذي طرحه عام 2015.