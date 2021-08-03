سيارتها احترقت بالكامل.. تفاصيل حادث الفنانة المصرية سمر (صور)

تكشفت تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي تعرضت له الفنانة المصرية سمر على طريق الساحل الشمالي، الأحد.

وأسفر الحادث عن احتراق السيارة بشكل كامل، فضلا عن إصابة الفنانة المصرية سمر بجروح بالغة، تطلبت تدخلا جراحيا عاجلا.

وأفادت التحريات بأن الفنانة كانت على طريق الساحل الشمالي، أثناء عودتها من هناك إلى القاهرة، عقب إحياء حفل في ناد شهير هناك.

وانقلبت السيارة التي كانت تستقلها، مما أدى لاشتعال النيران، والتي أتت على السيارة وحولتها لكتلة من اللهب، وأحرقتها بالكامل.



وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعدما اتصل عدد من الأشخاص بالإسعاف والنجدة، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية وتحديد الإصابة.

ووصلت إلى مكان الحادث خدمات أمنية تتبع الإدارة العامة للمرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي توقفت بشكل جزئي.

وأفادت التحقيقات بأنه بعد ذلك تم رفع آثار الحادث، واستدعاء ونش لرفع ما تبقى من حطام السيارة المحترقة التي تحولت إلى كتلة لهب عن آخرها.

وتحرر محضر بالواقعة واستمعت فيه الشرطة لأقوال المطربة سمر، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

المطربة سمر أُصيبت بكسور في الذراع وشرخ في الظهر، وهو ما يستوجب تدخلا جراحيا عاجلا، حيث ستخضع لعملية جراحية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أعلنت على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وفي أول تعليق لها بعد الحادث، قالت سمر في تصريح عبر صحفتها في ”فيسبوك“ معلقة: ”بموت.. عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي“.

وكانت سمر قد شاركت مغني المهرجانات حمو بيكا حمو غناء دويتو كان قد تم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حمل اسم ”وسع للبطل“.

قدمت سمر عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها ”يا دنيا هزي وسطك“ و“غيرو“ و“ سيبني عايشة“ وكان أحدث أعمال سمر الغنائية فيديو كليب بعنوان ”لغز كبير“ عبر يوتيوب.