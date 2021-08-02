فقد الوعي 48 ساعة.. تفاصيل تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحية في الإمارات

أصيب الفنان المصري بيومي فؤاد بوعكة صحية شديدة، جعلته يفقد الوعي لمدة 48 ساعة، وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات، موجهًا الشكر إلى السلطات الإماراتية على اهتمامهم به رغم عدم معرفة بعضهم بأنه فنان.

وقال بيومي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“: ”أنا متواجد حاليًا في دولة الإمارات العربية الشقيقة ومستمر لفترة قصيرة، أصبت بدور برد شديد جدًا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة“.

وكشف أنه تلقى رعاية كبيرة من قبل الجهات المعنية في دولة الإمارات فور شعوره بوعكة صحية، مضيفًا: ”مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة) لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم“.

وأكد أن أجرى الفحوصات اللازمة للتأكد من كون الوعكة الصحية التي يمر بها إصابة بفيروس كورونا أم لا، موضحًا أنها لم تكن كورونا، ومع ذلك تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات الصحية.

ووجه الفنان المصري الشكر إلى دولة الإمارات، على الاهتمام الكبير الذي حظي به أثناء فترة مرضه، متابعًا: ”ملحوظة في ناس من اللي اهتمت بحالتي الصحية متعرفش مين هو بيومي فؤاد.. بس يعرفوا إني ضيفهم.. شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة“.

وحرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل الدعم والاطمئنان على الحالة الصحية لبيومي فؤاد، حيث قال الفنان محمد علاء ”ألف سلامة عليك“، وأضافت الفنانة نور قدري ”ألف سلامة عليك يا يوكا.. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا“، وتابع الفنان عادل عزوز ”ألف سلامة يا حبيبي“.

ويعرض حاليًا للفنان بيومي فؤاد الجزء الثاني من مسلسل ”الحرامي“ على إحدى منصات المشاهدة الإلكترونية، وهو بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، رنا رئيس، كارولين عومي، محمد جمعة، مصطفى منصور، محمد خميس، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.

ويستعد بيومي لطرح فيلم ”الإنس والنمس“ يوم الأربعاء، في دور العرض السينمائي، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، شريف دسوقي، صابرين، محمود حافظ، دينا ماهر، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، صلاح عبد الله، شيكو، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.