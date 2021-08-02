الفنان رامي وحيد يعلن إصابته بكورونا

أعلن الفنان المصري رامي وحيد إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد- 19″، وذلك بعد إجرائه التحاليل اللازمة.

وكتب الفنان المصري عبر حسابه بموقع فيس بوك: ”الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا“، وتلقى رامي العديد من الدعوات من قبل أصدقائه وجمهوره متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان رامي وحيد من الذين يرفضون الارتباط، وكان قد كشف عن سبب عدم زواجه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتزوج حتى الآن لأنه يخاف أن تتبدل مشاعره بعد الزواج، لافتًا إلى أن الحب غير مضمون، موضحا أنه كان في الماضي يفكر في فتاة أحلامه بشكل مغاير تماما عن الوقت الحالي.

وقال رامي في تصريحات سابقة ”أنا بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها إزاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة“.

وتابع أنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللهجة المصرية يفهمه، معتبرًا أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.

وأشار إلى أنه قرأ رواية ”ربع جرام“ لعصام إسماعيل، ويتمنى تحويلها لفيلم والمشاركة فيها، لافتا إلى أنه يحب قراءة الروايات ويستمتع بها.

وينتظر رامي وحيد حاليًّا عرض مسلسله التليفزيوني الجديد ”المماليك“ الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، محمد لطفي، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، محمد سليمان، تأليف هشام هلال ورشة كتابة يحيي حمزة ومحمود شكري، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.

يذكر أن الفنان رامى وحيد، هو نجل الفنان سمير وحيد، والذي يقوم بعمل مسرحيات عدة وبدأ رامي بالتمثيل فيها وعندما التحق بالجامعة قام بتكوين فريق تمثيل على مستوى الجامعات.

وكانت بدايته الفنية في فيلم ”الجراج“ أمام النجمة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي وكان رامي على علاقة بالمخرج محمد النجار صديق والده ثم رشحه للمشاركة في فيلم ”قلب جريء“ وقام بعد ذلك بالعديد من الأفلام وبعدها رآه المخرج أحمد يحيى الذي رشحه لدور كبير في مسلسل ”البنات“ ثم استطاع بعد ذلك أن يحقق نفسه من خلال العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون ثم جاءت معرفة الجمهور الحقيقية برامي من خلال مشاركته في فيلم ”عمر وسلمى“.