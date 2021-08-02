الإعلامية المصرية إيمان الحصري تعلق على أزمتها الصحية

حرصت الإعلامية المصرية إيمان الحصري على توجيه رسالة لوالدتها والأصدقاء الذين ساندوها خلال محنتها المرضية الأخيرة، وذلك في أول تعليق لها على أزمتها الأخيرة.

وقالت في منشور عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“: ”أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيسبوك من شهور، والله مش عارفة اقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي“.

وأضافت الإعلامية إيمان: ”ناس كتير أوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا، شكرا بجد، حبكم ومساعدتكم ودعاؤكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليه، إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زالت فيها لسة مخرجتش، ولسة محتاجة، دعواتكم“.



وفي شهر أيار/مايو الماضي، أجرت الإعلامية إيمان عملية جراحية، أدت لحدوث عدة مضاعفات نتيجة خطأ طبي، اضطرت على أثرها المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى.

وقال منشور على صفحة إيمان الحصري الرسمية: ”نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية إيمان الحصري، التي ‏‎أجرت منذ أسبوعين عملية جراحية، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى“.

واختتم المنشور بالقول: ”نطلب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل“.

بدأت إيمان الحصري مسيرتها المهنية في مجال الإعلام من خلال قناة النيل للأخبار، وحصلت وقتها على فرصة للعمل كمراسلة في سنة 2002، بالتزامن مع حصولها على الشهادة الجامعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وعملت بعد ذلك في قناة ”الحرة“ كمقدمة برامج، لتتولى مهام تقديم برنامج ”هن“، الذي يُعنى بالحديث عن كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية.

وفي سنة 2012 عملت الحصري في قناة ”صدى البلد“، وقدمت وقتها برنامجاً تلفزيونيًا سياسيًا بالتزامن مع الثورة، ومع حلول سنة 2013 انتقلت الحصري للعمل لصالح قناة ”المحور“ الفضائية، لتتولى مهام تقديم برنامج ”90 دقيقة“.

واختارت مؤسسة الرئاسة المصرية الإعلامية إيمان الحصري، التي تعمل منذُ عام 2016 لصالح قناة ”DMC“، لتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي في الـ13 من شهر آذار/مارس لعام 2015.