جدل واسع في مصر لمشاركة حمو بيكا في مسرح أشرف عبدالباقي

سادت حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن مشاركة مغني المهرجانات المصري حمو بيكا في عرض مسرحي للمرة الأولى في مشواره الفني.

ويشارك حمو بيكا، الذي يعرف بأنه من مثيري المشاكل مع نقابة المهن الموسيقية، إلى جانب مشاكله مع الناس في الشارع، في مسرحية ”شمسية وأربع كراسي“ التي يقوم ببطولتها الفنان المصري أشرف عبدالباقي، إلى جانب عدد من نجوم ”مسرح مصر“.

وأعلن أشرف عبدالباقي عن بوسترات العرض المسرحي من خلال حسابه على موقع ”تويتر“، من بينها بوستر منفرد ظهر فيه حمو بيكا، وقال إنه سيحل ضيفا على المسرحية التي تنطلق للعرض في الخامس من أغسطس الجاري.

وكتب أشرف عبدالباقي قائلا: ”‏نجوم مسرحية شمسية واربع كراسي مستنينكم ابتداءً من يوم الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.. تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي“.

نجوم مسرحية شمسية واربع كراسي ✨🎭

مستنينكم ابتداءً من يوم الخميس ٥ اغسطس علي مسرح الساحل 🌊

تأليف : كريم سامي و محمد عبدالوهاب ✍️

اخراج : اشرف عبدالباقي 💥

الحجز من خلال المسرح بفندق مارينا تايم او من خلال موقع تيكيتس مارشيه🎫 او كلم 16826📞#مسرحالساحل #شمسية_واربع_كراسي pic.twitter.com/b2IEJW7gtr — Ashraf Abdel Baky (@AshrafAbdilBaky) August 1, 2021

وأبدى البعض اعتراضهم على مشاركة حمو بيكا في العرض، موجهين انتقادات للفنان أشرف عبدالباقي واتهامات بأنه يساهم في انتشار رقعة الفن غير الهادف، مستنكرين ما فعل، لا سيما وأن الفن الذي يقدمه حمو بيكا مرفوض من بعض فئات المجتمع.

واتجه آخرون للحديث عن أن ما فعله أشرف عبدالباقي لا مسمى له سوى أنه سعي وراء المال، بغض النظر عما يطلبه الجمهور، بل وطالب البعض أشرف عبدالباقي بإنهاء مسيرته الفنية والاكتفاء بما قدم، فيما قال طرف مناهض إن تجارب أشرف المسرحية شيء مميز لما يساهم به من تقديم شباب جدد للفن.

من جهته، رد حمو بيكا بالتعليق على ظهوره في العرض، حيث نشر بوستر خاصا به عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، مبينا أن مشاركته ”شرف له“ ضاربا عرض الحائط بالانتقادات.

وكتب حمو بيكا قائلا: ”شرف لي إني أكون ضيف في مسرحية شمسية وأربع كراسي مع الأستاذ أشرف عبد الباقي، منتظركم جميعا“.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي من خلال أسرة تقيم في إحدى قرى الساحل الشمالي، ويصل إليها طرد غامض (ظرف) يدفعها للبحث خلفه، مما يوقعها في الكثير من المواقف الكوميدية.

يذكر أن مسرحية ”شمسية وأربع كراسي“ من بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، محمد أسامة أوس أوس، مريهان حسين”، وهي من تأليف كريم سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.