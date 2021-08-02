من هي الممثلة المغربية الراحلة فاطمة الركراكي؟

رحلت الممثلة المغربية القديرة فاطمة الركراكي، اليوم الإثنين، عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشر المخرج المغربي أمين نسور عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ خبر رحيل الفنانة المغربية قائلا: ”الفنانة الكبيرة فاطمة الركراكي في ذمة الله.. رحمة الله عليها“.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان الراحلة الثرى، اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط.

وقدمت الفنانة الراحلة على مدى تاريخها الفني الطويل العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون، وأيضا المسرح.

وتعتبر فاطمة الركراكي، من أوائل الممثلات المغربيات اللواتي اقتحمن مجال التمثيل.

ورغم أن المجتمع المغربي كان في الماضي، يرفض مسألة ولوج المرأة إلى عالم الفن، إلا أن الراحلة قاومت نظرة المجتمع وعاشت المجد الذهبي في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وبدأت الركراكي مسيرتها في التمثيل في منتصف الخمسينيات بفضل موهبتها الفذة، لتراكم بعدها العديد من الأعمال التي حظيت فيها بأدوار بارزة.

وفي السينما، شاركت الراحلة في بطولة عدة أفلام منها: ”شمس“ و ”يما“ و“وداعا أمهات“ و ”جوق العميين“، و ”أمواج البر“، و ”من أجل لقمة العيش“.

كما كان للفنانة فاطمة الركراكي حضور وازن في المسلسلات التلفزيونية من ضمنها: ”أرض الضوء“، و ”لخوتات“، و ”من دار لدار“ و ”المهاجر“ و ”للأزواج فقط“، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة قي ذاكرة المغاربة.

وفي المسرح كانت الراحلة من أبرز الممثلات في جيلها، خاصة بعد التحاقها سنة 1975 بفرقة ”مسرح محمد الخامس بالرباط“، واشتغلت مع مخرجين كبار مثل الطيب الصديقي، وأحمد الطيب لعلج، ومحمد سعيد عفيفي.

ومن أبرز المسرحيات التي شاركت فيها ”عمايل جحا“، و ”أهل الكهف“ و ”قاضي الحلقة“ وغيرها من الأعمال الكبيرة التي أغنت المشهد المسرحي المغربي.

ومع مرور السنوات، توالت الأدوار ليصبح في رصيد الفنانة الركراكي العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وكذلك المسرحية الناجحة.

وتركت وفاة الممثلة فاطمة الركراكي حزنا عميقا على الساحة الفنية بالمغرب، كون الراحلة توصف بـ“أم المغاربة“؛ لأنها لعبت دور الأم بشكل احترافي في أكثر من عمل فني.

وفقدت الراحلة خلال حياتها بصرها الأمر الذي ألزمها البيت.

ومن أبرز تصريحاتها على فراش المرض: ”ليس مهما أن ينساني الناس، المهم هو أنني لم ولن أنساهم، والأهم أحبهم جميعا بلا استثناء“.