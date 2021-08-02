يعقوب بوشهري يتلقى "هدية ثمينة" في البحرين بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري

كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، عن تلقيه طقما من الذهب كهدية من مجوهرات خليل الفردان في البحرين، وذلك بمناسبة عقد قرانه على نجمة مواقع التواصل السعودية فاطمة الأنصاري.

ونشر بوشهري، عبر حسابه في ”سناب شات“، صورة لطقم الذهب موضوع في باقة ورد، أرفقها محل ”الفردان“ ببطاقة تهنئة جاء فيها: ”هدية بسيطة من أهل البحرين بمناسبة الزواج، تستاهل كل خير يابو خالد، وملبوس العافية لبنت ديرتنا فاطمة، نورتوا بلدكم“.

وجاءت الهدية خلال زيارة نجمي مواقع التواصل يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري للبحرين.

وأعلن بوشهري خبر زواجه في منتصف يوليو/ تموز الماضي عبر حسابه في انستغرام، من خلال صورة عائلية لعقد قرانه، أرفقها بتعليق: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم اجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى، ‏سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق“.

وبدورها، كانت أمل الأنصاري – وهي شقيقة فاطمة الأنصاري – قد نشرت على صفحتها في ”انستغرام“، صور عقد قران شقيقتها، وباركت ليعقوب بوشهري ولشقيقتها فاطمة.

وكتبت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني.. تم بحمدالله عقد قران أختي وحبيبتي وقطعة من قلبي فاطمة اليوم، على صاحب وقت الفرح والأخ وقت الضيق والأب وقت الهزائم والحبيب في كل وقت.. يعقوب بوشهري. كما نشرت صورة أخرى لشقيقتها وكتبت فيها: الله يبارك لك ويحفظك.. حصنتك بلا إله إلا الله.

ولم تكشف فاطمة الأنصاري، آنذاك، صراحة عن زواجها من بوشهري، لكنها نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في ”انستغرام“، يلمح لارتباطها، كما اكتفت بصورة تلمح لتلك المناسبة، وذلك عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“.

وفي مايو/ أيار الماضي، تداولت حسابات مختصة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل، أنباء عن خطوبة فاطمة الأنصاري من يعقوب بوشهري، زاعمين أنّ علاقتهما بدأت حين أهدى الثاني لفاطمة أغنية باسمها بصوت راشد الماجد، لترد هي بنشر صورٍ لها مع باقات زهور حمراء، رجح المتابعون أنها هدية من النجم الكويتي.