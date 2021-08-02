عمر كمال يغازل محمد رمضان ويرفض التصالح مع حمو بيكا

أوضح المطرب الشعبي المصري عمر كمال، حقيقة ما صرح به بشأن لقب مواطنه الفنان محمد رمضان ”نمبر وان“، وذلك بعدما أثار ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، بتصريحات منسوبة إليه بأنه لا يوجد ”نمبر وان“ في مصر.

يأتي هذا بعد أزمة أحدثها الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي نشر مقطع فيديو من حلقة استضاف فيها عمر كمال، وتحدث في مقتطفات عن لقب ”نمبر وان“، وأنه لا يحق لأحد أن يطلق هذا اللقب على نفسه، مضيفا بعد ذكر اسم محمد رمضان ”هو يقول براحته“.

ودون عمر كمال منشورا عبر حسابه الرسمي في موقع ”فيسبوك“، أكد فيه أنه غير صحيح ما نسب إليه بأنه قال ”لا يوجد نمبر وان في مصر، ومحمد رمضان يقول براحته“، مبديا اندهاشه من هكذا تصريح.

وجاء في منشور عمر كمال ”الكلام ده غلط وأنا مقلتش كده على محمد رمضان خالص أصلا.. ومعرفش جابو التصريح ده منين“.

وأوضح عمر كمال ”أنا قلت لقب نمبر وان في المطلق غلط.. مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد، وعادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين“.

وعقب عمر كمال ”مينفعش أقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب وفؤاد ومنير وحماقى وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب“.

واستطرد عمر كمال ”محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه.. لكن مقلتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده“.

وكان تضمن حديث عمر كمال، العديد من التصريحات الجريئة ومنها الغناء مع الراقصات إذ أجرى نزار الفارس اتصالا مع والدة المغني المصري، وسألها هل ما زالت ترفض غناء عمر أمام الراقصات لترد بالإيجاب، وعقب عمر على حديثها ”محدش هينزل القبر معايا“.

وفيما يتعلق بأغنية عمر كمال، مع سمية الخشاب التي لم تلق نجاحا كبيرا عند طرحها أخيرا، أكد عمر أن سمية الخشاب هي السبب؛ لأنها تكاسلت عن الدعاية للأغنية.

ورفض عمر كمال الاتصال بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، ومصالحته بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما بسبب تصريحات عمر كمال مع عمرو أديب أخيرا.