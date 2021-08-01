وسط عبارات مواساة مؤثرة من نجوم الفن.. فايز السعيد ينعي والده

نعى الفنان الإماراتي فايز السعيد، اليوم الأحد، عبر حساباته الإلكترونية والده الذي فارق الحياة بعد تعرضه لوعكة صحية الشهر الماضي لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وقال الفنان الإماراتي في نعوته: ”والدي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون“، دون الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بوالده مطلع تموز/يوليو، حيث طالب السعيد آنذاك جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء.

وتفاعل آلاف الفنانين والمشاهير في الإمارات والخليج والعالم العربي مع نبأ وفاة والد السعيد، حيث حرص زملاؤه ومتابعوه على تقديم التعازي له والدعاء لوالده.

وقدَم الفنان الإماراتي حسين الجسمي تعازيه للفنان السعيد، قائلاً: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، للأخ والصديق العزيز الفنان فايز السعيد وأسرته الكريمة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته“.

وقال المعلق الرياضي في قنوات أبو ظبي الرياضية، علي سعيد الكعبي ”الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنةً، عظم الله أجركم“.

وتوجه الفنان السوري ناصيف زيتون بالدعاء لوالد الفنان السعيد ”عظم الله أجرك ،ورحم والدك، وصب عليك الصبر وذويك وأرضاكم بما قسم لكم، وجمعنا جميعا مع احبابنا الذين سبقونا للآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة“.

وكتب سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ”الله يرحمه ويغفر له بوحمدان ومثواه الجنه بإذن الله وإنا لله وانا اليه راجعون، عظم الله أجركم ياخوي وتعازينا للأسرة الكريمه“.

وتوالت عبارات المواساة والتعازي من مشاهير عرب للفنان فايز السعيد ومنهم الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل والفنان عبد الله بوشهري وفؤاد علي، والإعلامية رؤى الصبان والمخرجة نهلة الفهد، والفنان الإماراتي عيضة المنهالي والإعلامي مصطفى الآغا وآخرون.

وفايز السعيد ملحن ومغنٍ إماراتي ولد في مدينة خورفكان في إمارة الشارقة عام 1974، بدأ نشاطه الفني في منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث طرح ألبومه الغنائي الأول عام 1996 بست أغنيات بعنوان ”ساعة وعد“ وهي من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتوالت بعدها إصدارات الألبومات الغنائية للفنان السعيد الذي دخل عالم التلحين عام 2000، وغنى من ألحانه كبار نجوم الخليج والعالم العربي ومنهم حسين الجسمي وميحد حمد وراشد الماجد وأصالة نصري وآخرون.

وشارك السعيد كعضو لجنة تحكيم في برنامج (نجم الخليج) الذي عرضته قناة (دبي)، كما شارك كممثل في مسلسل (يا مالكاً قلبي) 2013، مع المطربة العراقية (شذى حسون).

وطرح الفنان السعيد قبل أيام أحدث أغانيه بعنوان (حرمت عيني) على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“، وهي من كلمات الفاشنيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل.