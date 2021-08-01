زوج الفنانة انتصار الشراح يكشف موعد وصول جثمانها للكويت

كشف مازن التميمي، زوج الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، تفاصيل وصول جثمانها إلى موطنها الكويت، قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، حيث كانت تتلقى العلاج.

وقال زوج الشراح، في تصريحات لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إنه يجري -حاليًا- ترتيبات بشأن نقل جثمان الفقيدة من خلال السفارة الكويتية في لندن، وكذلك المكتب الصحي.

وأكد مازن التميمي، أن الجثمان سيصل يوم الأربعاء المقبل، عقب الانتهاء من الترتيبات في لندن، على أن يجري دفنها مباشرة، متابعًا: ”الله يرحمها ارتاحت بعد الصراع المرير مع المرض الذي لازمها 7 أشهر.. ادعولها“.

وحرص زوج انتصار الشراح، على توجيه الشكر إلى السفارة الكويتية في لندن، والمكتب الصحي، لجهودهم الطيبة، منذ وصول زوجته الراحلة ومرافقيها، ومتابعة تفاصيل الحالة في مستشفيي ”رويال فري“، و“وليستون“.

وكانت الفنانة الراحلة انتصار الشراح، قد مرت بصعوبات صحية على مدار العامين الأخيرين، وأجرت عمليات جراحية عدة، غير أن حالتها الصحية تفاقمت، عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة، في المستشفى الأميري حينها.

وخضعت الفنانة الكويتية إلى غسيل الكلى، بعد تعرضها لمضاعفات صحية، بعد إجرائها عملية جراحية، استأصلت خلالها بعض التقرحات التي كانت تعاني منها في المعدة.

واضطرت الشراح، إلى إزالة التقرحات بعد معاناتها من ألم شديد في المعدة، منعها من تناول الطعام، وبعد إجراء جراحة منظار لكشف سبب الألم، تبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية، لكن بعد فترة من العلاج.

والراحلة انتصار الشراح، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1985، وخلال مسيرتها قدمت أعمالًا أصبحت من العلامات الفنية الخليجية، حيث كانت انطلاقتها الحقيقية عبر مسرحية ”باي باي لندن“، و“انتخبوا أم علي“، ثم قدمت على مدار مشوارها الفني الحافل، العديد من الشخصيات في أكثر من 80 مسلسلًا دراميًا.

وترك رحيل الشراح، يوم السبت الماضي، حالة من الحزن لدى أصدقائها في الوسط الفني الكويتي خاصة، وفي منطقة الخليج العربي والعالم العربي عامة، فضلًا عن حالة الفراغ الكبير بخسارتها على الصعيد الفني ككل، كونها واحدة من نجمات الفن، اللواتي تركنَ بصمة على مدار سنوات.