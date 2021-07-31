وسائل إعلام: رئيس وزراء بريطانيا وقرينته ينتظران مولودا جديدا‎

ذكرت وسائل إعلام بريطانية ،يوم السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وقرينته كاري ينتظران مولودا ثانيا.

وولِد طفلهما الأول، ويلفريد، في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وقالت الصحف إن كاري أبلغت أصدقاءها على تطبيق التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ بأنها تشعر بأنها ”محظوظة جدا“ لأنها حبلى مرة أخرى.

وقالت _أيضا_ إنها تعرضت لإجهاض في بداية العام الجاري.

ونقلت الصحف عنها قولها إن ”مسائل الحمل يمكن أن تكون صعبة حقا بالنسبة لكثير من الناس، خاصة أن كل شيء يمكن أن يبدو فحسب على ما يرام على منصات مثل إنستغرام“.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في مايو/ أيار الماضي أن بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم حضرها عدد محدود من الأشخاص في كاتدرائية وستمنستر .

ولم يتم الإعلان عن المراسم مقدما، وقالت تقارير إعلامية إن ”الضيوف تمت دعوتهم في اللحظة الأخيرة إلى الكاتدرائية الواقعة في وسط لندن، مضيفة أنه حتى كبار الموظفين في مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف“.

وكان جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) يعيشان سويا في داوننغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019.

والعام الماضي أعلن الزوجان خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل/ نيسان 2020.

وتزوج جونسون مرتين قبل ذلك ويرفض ذكر عدد الأبناء الذين أنجبهم.

وكان آخر زواج لجونسون من المحامية مارينا ويلر. وأنجبا أربعة أطفال لكنهما أعلنا الانفصال في سبتمبر أيلول 2018.

وتولى بوريس جونسون رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي في يوليو/ تموز 2019 وتعهد في أول خطاب له بانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، وفي ديسمبر/ كانون الأول انتزعت بريطانيا اتفاقا تجاريا صعبا مع الاتحاد الأوروبي.

وحافظ الاتفاق على قدرة بريطانيا على الوصول إلى السوق المشتركة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك، لكنه لم يمنع خسائر اقتصادية وارتباكا في المملكة المتحدة أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين “لقد استعدنا السيطرة على مصيرنا … قال الناس إن الأمر مستحيل، لكننا تمكنا من استعادة السيطرة”، في تصريح أعقب نشره صورة له على تويتر وهو يلوح بعلامة النصر.