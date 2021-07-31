وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح في لندن

أعلن اليوم السبت في الكويت، وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح؛ بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الفنانة انتصار الشراح تتلقى العلاج في لندن بعد وصولها إليها، منذ أيام، حيث دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة بعدها.

وبحسب زوجها، شهدت الساعات الأخيرة من حياة انتصار الشراح تدهورا سريعا في حالتها الصحية، حيث وضعت تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وكانت في حالة صعبة.

وكانت الفنانة الكويتية قد مرت بصعوبات صحية على مدار العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية، وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة، قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وبدأت أزمة انتصار الصحية عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وقالت الإعلامية مي العيدان في تغريدة عبر تويتر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون“.

وأضافت مي العيدان: ”عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبيها رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار“.

انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار#انتصار_الشراح pic.twitter.com/lZ0LmWyrOZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 31, 2021

ونعى طيف واسع من الشخصيات الرسمية والشعبية والفنية والإعلامية الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

أما الإعلامية أسرار زكريا الأنصاري فعلقت قائلة: ”وصلني الخبر، فمرّت بذاكرتي مشاهد سريعة لها، من مسرح إلى شاشة فأدركت كم هي جزء أصيل من حياتنا، طفولتنا، ذكرياتنا، ضحكاتنا وكل الأشياء التي كبرنا عليها ونحن نحبها جداً نحب شخصياتها، طلتها، صوتها المميز، خفة ظلها، احترامها وأدبها، اللهم ارحم #انتصار_الشراح وأسكنها فسيح جناتك“.

وصلني الخبر، فمرّت بذاكرتي مشاهد سريعة لها؛ من مسرح إلى شاشة

فأدركت كم هي جزء أصيل من حياتنا، طفولتنا، ذكرياتنا، ضحكاتنا وكل الأشياء التي كبرنا عليها ونحن نحبها جداً نحب شخصياتها، طلتها، صوتها المميز، خفة ظلها، احترامها وأدبها اللهم ارحم #انتصار_الشراح وأسكنها فسيح جناتك💔 pic.twitter.com/GYiOEzLa99 — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) July 31, 2021

وقال ثامر الدخيل: ”في ذمة الله الفنانة #انتصار_علي_محمد_الشراح رحمها الله“.

في ذمة الله

الفنانة #انتصار_علي_محمد_الشراح

رحمها الله pic.twitter.com/ySop0FNLk2 — ثامر الدخيل – بوراشد Thamer Aldakheel (@bourashed) July 31, 2021

وقال المغرد عبدالرحمن اللاحم: ”رحم الله الفنانة #انتصار_الشراح وأسكنها فسيح جنانه“.

رحم الله الفنانة #انتصار_الشراح و اسكنها فسيح جنانه pic.twitter.com/gcPq5WnRW4 — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) July 31, 2021

المغرد محمد أحمد الملا علق قائلا: ”اللهم ارحمها برحمتك .. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

اللهم ارحمها برحمته .. انا لله و انا اليه راجعون #انتصار_الشراح pic.twitter.com/CphRJx9BQH — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) July 31, 2021

ونعى الإعلامي الإماراتي فارس عوض الراحلة قائلا: ”رحم الله الفنانة القديرة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

رحم الله الفنانة القديرة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته ، وألهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون 🙏🏻 #انتصار_الشراح pic.twitter.com/iDeRPDjesz — فارس عوض (@farisf9) July 31, 2021

وانتصار الشراح وُلدت في طنطا بمصر، بتاريخ 5 – نوفمبر – 1962، وانتقلت مع أسرتها إلى بلدها الأصل الكويت، تحديدا إلى منطقة الشعب، كونها كويتية ولها أصول مصرية.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت من أبرز طلاب دفعتها، شاركت عام 1961 في مسرحية ”صقر قريش“ التي تعتبر أول ظهور مسرحي لها بعد التخرج.

دخلت عالم الفن عبر الفرق الغنائية في نهاية السبعينيات، ساعدها على ذلك صلة القرابة التي تجمعها مع الفنانة الراحلة مريم الغضبان.

وشاركت عام 1981 في مسرحية ”باي باي لندن“ الشهيرة من بطولة النجم عبدالحسين عبدالرضا، الذي منحها هذه الفرصة الذهبية، والفنان الراحل غانم الصالح، فكانت الانطلاقة الفعلية لمسيرتها في مجال التمثيل بفضل شعبية ونجاح هذه المسرحية.

ظهرت في العام التالي لأول مرة على الشاشة الصغيرة عبر مسلسل ”خرج ولم يعد“. وشاركت في 1983 بمسرحيتي ”تسمح تضحك“ الكوميدية، و“سندريلا“، ثم مسلسل ”الأسوار“، تلته مسرحية ”الإنسان الآلي“ عام 1985.

قامت خلال مسيرتها بعمل إخراجي وحيد، وأكثر مما مجموعه مئة عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف الأول على الساحة الكويتية، لا سيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا، و14 برنامجا كوميديا مع شريكها الفنان داود حسين.