ريان جيلر يهدد بمقاضاة الفنانة البحرينية شيلاء سبت عقب سجال حول شائعة زواجها

أعرب نجم التواصل الاجتماعي ريان جيلر عن غضبه الشديد من الفنانة البحرينية شيلاء سبت؛ بسبب اتهامها له بأنه وراء انتشار شائعة عقد قرانها على الفنان فؤاد عبدالواحد، مهددا بمقاضاتها أمام المحاكم.

وتعود بداية السجال عندما نشر ريان جيلر مقطع فيديو، عبر صفحة شيلاء بإنستغرام، عبر فيه عن أسفه الشديد من شيلاء سبت لعدم التأكد من صحة الخبر وتهنئتها بزواجها المزيف، رغم أنه يمتلك رقمها ورقم صديقها.

وأوضح جيلر أنه فوجئ بنشر الخبر بمختلف المواقع الإخبارية، وهو ما دفعه إلى تصديقه.

من جانبها، ردت شيلاء سبت على فيديو ريان جيلر عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة: ”محمد جاب العيد، ريان جيلر أهو اللي طلع الإشاعة“.

وأعاد ريان نشر البوست وعلق عليه قائلا: ”مع الأسف.. شهالسالفة التالفة يا شيلا.. أجل أجل اللي طلعت الإشاعة، هذا وأنا صديقك وأخوك الصغير، ومبارك لك نسيتي العشرة اللي هي يومين.. بيننا المحاكم“.

وسبق أن ردت الفنانة البحرينية شيلاء سبت على انتقادات وجهت لها عقب نفي عقد قرانها على المغني فؤاد عبدالواحد، حيث اتهمها البعض بـ“خداع الجمهور“.

وقالت شيلاء سبت، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”لم تكتب ما يشير لعقد قرانها، وكذلك لم تقم أي من شقيقاتها بإعلان هكذا خبر“.

وأضافت أن ”الجمهور هو من فسر الصورة على طريقته، لا سيما أنني لم أضع خاتم خطوبة، ولم أكتب تم عقد قراني أو ما يوحي بأن هناك زواجا، لا والله صدج شو أنا طلعت الإشاعة يعني دشوا أكاونتاتي شوفوا كتبت الحمد لله والكلمة تقال في كل وضع الحمد لله خلصت شغل الحمد لله في كل شي خلاص قفلنا الموضوع قفلت الموضوع أنا لم يتم عقد قراني وكل شي يعدي وايد أشياء تعدي“.

وتابعت شيلاء سبت :”وعقب يقولون إحنا اللي ندور الترند، أسهل طريق للترند عارفينه انتوا مو صوبي والله بس بفهم متى قلت أنا أو أخواتي ان أنا تزوجت“.

يذكر أن الفنان فؤاد عبدالواحد طرح كليب ”غن“، عبر قناة روتانا في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، مشاركًا مقطعًا منه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، ووجه الشكر للجمهور على تفاعله مع الصورة، مؤكدًا انتظار آرائهم في الكليب.

وكتب فؤاد عبدالواحد، قائلًا: “يا جماعة شيلاء سبت أخت وصديقة.. اجتمعت أنا وإياها في أغنيتي المصورة الجديدة (غن) ألحان الموسيقار طلال، وإخراج ياسر الياسري“.