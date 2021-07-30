تطورات جديدة في أزمة مصطفى قمر والشركة المنتجة لبرنامج "خمس نجوم" (صور)

كشفت الشركة المنتجة لبرنامج المقالب ”خمس نجوم“، الذي تم عرضه في رمضان 2021، آخر التطورات في قضيتها مع الفنان مصطفى قمر، وذلك بعد أن أعلن مؤخراً عن وجود خلاف مع الشركة ولجوئه للقضاء بسبب عدم التزامها ببنود العقد، التي تشمل تصدره للدعاية، خاصة أن البرنامج تم التسويق له باسمه.



وقالت الشركة المنتجة في بيان، إنها قامت بتوجيه إنذار عرض على يد محضر بمبلغ 240 ألف جنيه (15 ألف دولار) لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة، التي أقامها الفنان مصطفى قمر ضد الشركة، والتي لم يتم إعلام الشركة بها وصدر بها حكم غيابي.



وأفصحت الشركة عن تفاصيل وبنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفى قمر، التي تكشف من خلالها أن ”الفنان توجه لصرف شيكات نقدية أصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرف الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير عشر حلقات كاملة من برنامج (خمس نجوم)، وهي مبالغ تزيد على حقه المالي وأصدر بيانا ادعى فيه كذباً أن الأمور غير صحيحة“.



وأكدت أن قمر توجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات، حيث صور 9 حلقات فقط من أصل 10، إضافة إلى حصوله على مبالغ نقدية أكثر من تعاقده.



وأشارت الشركة بالمستندات إلى أن ما يروج له الفنان مصطفى قمر بأن الحكم، الذي حصل عليه هو تعويض أدبي لمكانته الفنية غير صحيح، وأن الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر، بجانب عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص على ضرورة تصدره الحملة الدعائية للبرنامج.



وأظهرت الشركة مستندات تكشف تفاصيل التعاقدات والالتزامات المادية بين الشركة والفنان مصطفى قمر، الذي سبق له التعاقد مع الشركة لتقديم برنامج تليفزيوني من إنتاج الشركة ”خمس نجوم“ لـ10 حلقات، وتم النص في العقد على أن يحصل على ”مليون و200 ألف جنيه مصري“ (76 ألف دولار)، نظير أجره عن تصوير الحلقات كاملة، إلا أنه لم يقم بتصوير سوى 9 حلقات فقط.



وأضافت الشركة أن قمر تسلم مبالغ نقدية من الشركة بلغت قيمتها 1352258 جنيها مصريا، وذلك لأن الفنان طالب الشركة بشكل ودي بأن يحصل على أجره كاملا قبيل الانتهاء من تصويره الحلقات العشر، وذلك لاحتياجه المال بسبب تجهيزات زفاف نجله، واكتفت بوعد الفنان للشركة باستكمال المتبقي من حلقات البرنامج وهو ما لم يحدث.



وبينت أن إجمالي ما حصل عليه وما تقاضاه إضافة إلى المبلغ، الذي تم عرضه عليه وتسلمه شخصيا هو مبلغ 1592258 جنيها مصريا، (100 ألف دولار) وهو مبلغ يزيد عما هو مستحق له، نظير تصويره عدد 9 حلقات فقط.



وبحسب بيان الشركة فان الفنان مطالب برد حوالي 520 ألف جنيه (33 ألف دولار) للشركة، إضافة إلى مطالبته بالخسائر المادية، التي تكبدتها الشركة لعدم التزامه باستكمال التصوير وتشهير الفنان بسمعة الشركة.



وفي وقت سابق أعلن مصطفى قمر حصوله على حكم ضد الشركة المنتجة للبرنامج وأصدر بيانا قال فيه إن محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي أصدرت حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة ”ميديا لايف للإنتاج الفني والتوزيع“ سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر.



ولفت إلى أن الشركة كانت قد تعاقدت معه على تقديم برنامج ”خمس نجوم“، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي على شاشة MBC مصر، لكن الشركة لم تتعامل معه بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على التزام الشركة بتصدره الدعاية والإعلانات للبرنامج، وأن الشركة خالفت ذلك.