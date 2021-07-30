شهاب "ملح إنستغرام" يعلن إصابته بكورونا

أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الإيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري والشهير بـ“ملح إنستغرام“، إصابته بفيروس ”كورونا“.

ونشر شهاب على خاصية ”ستوري“ في حسابه على تطبيق ”إنستغرام“، صورة له من داخل المستشفى، أثناء تلقيه العلاج.

ويوم أمس الخميس، كان شهاب نشر مقطع فيديو له أثناء إجرائه فحص PCR للكشف عما إذا كان مصابا بالفيروس أم لا، مرفقا الفيديو بتعليق: ”الله يستر يا رب يكون سلبي“.

وواجه شهاب قبل عام – عندما كان مقيما في دولة الكويت- قرارا بالإبعاد؛ بدعوى نشره مقاطع مخلة بالآداب.

وكانت الداخلية الكويتية نشرت عبر حساباتها في مواقع التواصل في حينها، عن ضبطها مقيما نشر عدة مقاطع مخالفة للآداب العامة.

وبالرغم من أن الداخلية الكويتية لم تكشف عن هوية المقيم المعني بالإبعاد في بيانها، إلا أن حسابات محلية وناشطين أشاروا إلى هويته.

وفي أول ظهور عقب إبعاده، خرج شهاب للحديث عن حقيقة تورطه بمقاطع الفيديو المخلة، قائلا إن ”صديقاته من الفتيات المشاهير عندما كن يظهرن معه كان بغرض المصلحة“.

وأضاف: ”أنا بساعدهم في السالفة وبجيبلهم إعلانات، هي كده السوشيال ميديا، كلها مصلحة.. وأنا ما بقولكم إني أنا شريف روما“.

وقبل أسبوع أعلن نجم مواقع التواصل أنه سيعود إلى الكويت بعد عام من إبعاده.

ونشر شهاب مقطع فيديو على حسابه في تطبيق ”سناب شات“، قال فيه: ”الحمد لله رتبت أموري للسفر إلى دولة خليجية بعدين بعلن لكم، لأنه كنت بشتري فيلا وأعدل إقامتي هناك“.

وحول ما إذا كانت الدولة الخليجية المقصودة هي الكويت، قال ردا على استفسارات متابعيه: ”طبعا راجع الكويت بطريقة قانونية، ولكن ممنوع أن أخبركم بالوقت أو التاريخ“.

وتابع: ”الذين يتحدثون عن أن رجوعي مستحيل، أريد أن أخبرهم أن ملفي نظيف وما عندي قضايا“.

وكان يتابع شهاب عبر حسابه في ”إنستغرام“، مليونا و600 ألف متابع على الأقل، فيما تم إلغاء خاصية العام عن الحساب وتحويله إلى الخاص بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية.

وسبق أن دخل شهاب في عدد من القضايا، كان منها خلافه مع نجم مواقع التواصل الكويتي طلال البحيري، كما سبق أن تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة بتهمة ”المساس بالذات الإلهية“.