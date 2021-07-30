قاض إسباني يلاحق شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي

أظهرت وثيقة قضائية نشرت يوم الخميس، أن قاضيا إسبانيا يعتقد أن هناك ”أدلة كافية“ لمثول المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي.

وأنهى القاضي تحقيقا يسبق المحاكمة أجراه الادعاء في مزاعم أن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) من ضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و 2014.

وقال في الوثيقة القضائية: ”الوثائق المرفقة بالدعوى القضائية تشكل أدلة كافية على المخالفات بما يسمح بمواصلة الإجراءات“.

ويقول الادعاء إن شاكيرا كانت تقيم في إقليم كتالونيا خلال السنوات المذكورة، لكن ممثلا لشؤونها يقول إنها لم تقم في إسبانيا إلا في 2015، وأدت بالفعل كل التزاماتها الضريبية.

وقال ممثلوها في إسبانيا في بيان صدر يوم الخميس، إن وثيقة المحكمة هي ”خطوة متوقعة في العملية“، وإن الفريق القانوني لشاكيرا ”يظل واثقا (من موقفها) ويتعاون بشكل كامل مع القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق“.

وفي حزيران/ يونيو من العام 2019، مثلت النجمة الكولومبية شاكيرا، أمام قاضي تحقيق بالقرب من برشلونة، على خلفية القضية ذاتها.

وشاكيرا البالغة من العمر 44 عاما، مرتبطة بلاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه، منذ العام 2011، وأنجبت منه طفلين.