شيلاء سبت ترد على منتقديها بعد نفي زواجها من فؤاد عبدالواحد

ردت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، على انتقادات وجهت لها عقب نفي عقد قرانها من المغني فؤاد عبدالواحد، حيث اتهمها البعض بـ“خداع الجمهور“.

وقالت شيلاء سبت، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”لم تكتب ما يشير لعقد قرانها، وكذلك لم تقم أي من شقيقاتها بإعلان هكذا خبر“.

وأضافت أن ”الجمهور هو من فسر الصورة على طريقته، لاسيما أنني لم أضع خاتم خطوبة، ولم أكتب تم عقد قراني أو ما يوحي بأن هناك زواجا“.

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وتابعت شيلاء سبت: ”لا والله صدج شو أنا طلعت الإشاعة يعني دشوا أكاونتاتي شوفوا كتبت الحمد لله والكلمة تقال في كل وضع الحمد لله خلصت شغل الحمد لله في كل شي خلاص قفلنا الموضوع قفلت الموضوع أنا لم يتم عقد قراني وكل شي يعدي وايد أشياء تعدي“.

وفي رد لها على إحدى المتابعات، قالت شيلاء سبت : ”وعقب يقولون إحنا اللي ندور الترند، أسهل طريق للترند عارفينه انتوا مو صوبي والله بس بفهم متى قلت أنا أو أخواتي ان أنا تزوجت“.

ووجهت إحدى المتابعات انتقادا لشيلاء سبت، قائلة: ”طيب ليش منزلة صورتكم بدون كلام مو المفروض تنزلين الصورة وتكتبين تحتها انتظروا الكليب تبين اصلا الشوشرة والسوالف ترى الحركات دي شبعنا منها“.

وردت عليها شيلاء بالقول: ”خلاص تعالي عيشي مكاني بعطيج انستغرامي وسنابي وحطي اللي مفروض ينحط وشنو مفروض ما ينحط لأني ماعرف شنو يسعدج طال عمرج وركزي لا تكتبين الحمد لله لأن الواحد ما يحمد ربه إلا إذا تزوج بس إذا أشتغل وأنهي عمل أو تخرج أو غيره من أمور ما يصير“.

وكانت الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، أعلنت عن عقد قران شيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، من خلال نشر صورة جمعتهما على خاصية ”الإستوري“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، حيث هنأتهما قائلة: ”أبارك لأختي شيلاء والأخ فؤاد على عقد قرانهما، ربي يسعدكما ويرزقكما الذرية الصالحة يارب“.

وأعلن فؤاد عبدالواحد، بعد نفي الزواج من شيلاء سبت عن طرح الكليب بعنوان ”غن“، عبر قناة روتانا في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، مشاركًا مقطعًا منه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، ووجه الشكر للجمهور على تفاعله مع الصورة، مؤكدًا انتظار آرائهم في الكليب.

وكتب فؤاد عبدالواحد، قائلًا:“يا جماعة شيلاء سبت أخت وصديقة.. اجتمعت أنا وإياها في أغنيتي المصورة الجديدة (غن) ألحان الموسيقار طلال، وإخراج ياسر الياسري“.

كما كتبت شيلاء سبت، في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، تقول:“بصراحة ما توقعت إللي صار مع صورتي مع الأخ الصديق والفنان فؤاد عبدالواحد، حتى ما لحقت أرد، لكن أبشركم جمعني معه كليب روعة لأغنية (غن) ألحان الموسيقار طلال، وإخراج ياسر الياسري“.

وعقّبت شيلاء سبت، قائلة:“فؤاد مثل أخي، أعطوني رأيكم بنا في الكليب.. حلوين؟؟ بس في مفاجأة في الأغنية شوفوا الكليب تعرفونها“.