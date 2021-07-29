الفنانة الكويتية انتصار الشراح تتعرض لانتكاسة صحية جديدة

تعرضت الفنانة الكويتية انتصار الشراح لانتكاسة جديدة في وضعها الصحي، حيث أكد زوجها مازن التميمي تدهور حالتها، عقب مرور أسبوعين على مغادرتها بلادها بغية العلاج في الخارج.

وتعاني انتصار الشراح من تطورات أزمة صحية حادة، منذ أن أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ المحلية في الكويت أن مازن التميمي زوج انتصار الشراح طلب لها الدعاء من جانب محبيها، مبينا أنها أصبحت بين يدي الله ولعل الدعاء يغير القدر في وضعها الصحي.

ودون الإعلامي الكويتي مفرح الشمري منشورا له عبر حسابه في موقع إنستغرام، أوضح فيه أن انتصار الشراح بيد الله بعد انتكاس حالتها الصحية، مردفا أن زوجها يتمنى عودتها بصحة وسلام لبلادها ويفرح بشفائها جمهورها في الدول الخليجية.

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وكانت انتصار الشراح سافرت، يوم 13 يوليو الجاري، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث استكملت إجراءات سفرها للعلاج برفقة ابنها سالم.

ووفقا لجريدة ”الأنباء“ الكويتية، أشارت الصحيفة إلى أن انتصار الشراح ستبدأ رحلة علاجها في مستشفى Royal Free Hospital، الذي يعتبر من المستشفيات الهامة في العاصمة البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن هذا المستشفى يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى، خلال فترة علاجهم داخل أجنحة المستشفى وأقسامه المتعددة.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قالت إن رفض مواطنتها الفنانة انتصار الشراح التوجه إلى الخارج لتلقي العلاج قبل نحو عام، هو ما تسبب في تفاقم وضعها الصحي.

وروت الإعلامية الكويتية تفاصيل رفض الفنانة انتصار الشراح العلاج في الخارج قبل عام مضى، مبينة أن هذا ساهم في خطورة وضعها حاليًا، واضطرار مستشفى ”مايو كلينك“ في أمريكا رفض علاجها في الفترة الراهنة.

واستشهدت مي العيدان بالإعلامية فجر السعيد، والفنانة سعاد عبدالله، بشأن روايتها حول رفض انتصار الشراح للسفر، مؤكدة أن انتصار لا تنكر ذلك أيضًا، بل وظلت تعاند رافضة نصيحة الأطباء.

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وكانت انتصار الشراح أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، وساءت حالتها الصحية بعدها، ليتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.