الفنانة المصرية لوسي تعلق على حادثة "اللفظ الخارج" خلال حفل غنائي

خرجت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية لوسي، عن صمتها للرد على الانتقادات التي طالتها خلال الساعات الماضية، للرد بشأن اللفظ ”الخارج“، الذي تلفظت به وهي تشارك في حفل غنائي بالساحل الشمالي.

وقالت لوسي لـ“إرم نيوز“ إنها لم تكن مدرجة على قائمة إحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، بل صعدت على المسرح لتحية الجمهور في حفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء بحضور نجوم الفن.

وأكدت أنها من المستحيل أن تظهر على المسرح لتحية الجمهور، ثم تطلق بوجوههم لفظًا خارجًا، مرجعة الأمر لوجود مشكلة تقنية في ”الميكروفون“ أو أنه جرى تعديل على الفيديو ثم تم نشره على وسائل التواصل.

وشددت لوسي (61 عامًا)، على أنها لم تعتد الظهور بمثل تلك الطريقة، كما أنها لم ترتدِ ملابس ”كاشفة“، مبينة أن من اتهمها بأنها كانت ”سكرانة“ خلال الحفل ”ظالم“، وتابعت:“حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترى ضدي لتشويه صورتي“.

وعبّرت عن حزنها بأنها بعد تلك الفترة من الانعزال والغياب عن الأحداث الفنية يتم إظهارها بتلك الصورة، مردفة:“التكنولوجيا أخرجت أسوأ ما فينا، والواحد يرجع يقعد في بيته أحسن“.

وكان مقطع الفيديو قد أثار حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر جمهور من المعلقين ما فعلته لوسي، لاسيما أنها ”مقلة“ في الظهور خلال الفترة الأخيرة.

واستنكر البعض الآخر تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع المقطع، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت ”لوسي“ قد تعمدت ما قالت، وتلحين اللفظ على الموسيقى أم أنه تم استغلالها لعدم درايتها بما يدور في فلك التكنولوجيا.

ودونت إحدى المتابعات وتدعى هند مراد، منشورًا لها عبر ”فيسبوك“ تعليقًا على ”اللفظ الخارج“، وقالت ساخرة:“صباح الخير.. مين زعل الفنانة لوسي؟“.

وكتب أحد المتابعين في منشور له:“أنا بقالي نص ساعة بضحك على أداء الفنانة لوسي لأغنية (….)“.

وعبر موقع ”تويتر“، قال مغرد إن ”‏الفنانة لوسي تعبّر بصدق عن حالتي هذه الأيام..“.

ولوسي من مواليد العام 1960، وهي فنانة وراقصة شرقية مصرية، اسمها الحقيقي إنعام سعد محمد عبدالوهاب، وبدأت حياتها الفنية كراقصة، ثم عملت في أدوار صغيرة كممثلة إلى أن بدأت أدوارها تعلو فتركت الرقص وتفرغت للتمثيل، كما أنها خاضت تجربة تقديم فوازير رمضان مرتين.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: مسلسل ”ليالي الحلمية“ في أجزائه الخمسة، و“زيزينيا“ بجزءيه.