شيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد ينفيان شائعة زواجهما

نفى المغني اليمني فؤاد عبدالواحد، والفنانة البحرينية شيلاء سبت، أي ارتباط بينهما سواء بالخطوبة أو الزواج، وذلك بعد حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

وكانت الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، أعلنت عن عقد قران شيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، من خلال نشر صورة جمعتهما خاصية ”الإستوري“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، حيث هنأتهما بتلك المناسبة، وكتبت: ”أبارك لأختي شيلاء والأخ فؤاد على عقد قرانهما، ربي يسعدكما ويرزقكما الذرية الصالحة يارب“.

واعتبر فؤاد عبدالواحد، الفنانة شيلاء سبت، بمثابة الأخت والصديقة، كما اعتبرته شيلاء أيضًا أخًا وصديقًا، وأن ما جمعهما في الصورة التي قام كلاهما بنشرها عبر حسابيهما على موقع ”إنستغرام“، كانت من عمل فني جمعهما عبارة عن فيديو كليب غنائي مصور.

وأعلن فؤاد عبدالواحد، عن طرح الكليب بعنوان ”غن“، عبر قناة روتانا في موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، مشاركًا مقطعًا منه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، ووجه الشكر للجمهور على تفاعله مع الصورة، مؤكدًا انتظار آرائه في الكليب.

وكتب فؤاد عبدالواحد، قائلًا:“يا جماعة شيلاء سبت أخت وصديقة.. اجتمعت أنا وإياها في أغنيتي المصورة الجديدة (غن) ألحان الموسيقار طلال، وإخراج ياسر الياسري“.

وتابع فؤاد عبدالواحد، قائلًا:“تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم واهتمامكم، كل التقدير والحب لكم، وأنتظر رأيكم بالكليب على قناة روتانا في اليوتيوب.. فؤاد عبدالواحد، شيلاء سبت“.

كما كتبت شيلاء سبت، في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، تقول:“بصراحة ما توقعت إللي صار مع صورتي مع الأخ الصديق والفنان فؤاد عبدالواحد، حتى ما لحقت أرد، لكن أبشركم جمعني معه كليب روعة لأغنية (غن) ألحان الموسيقار طلال، وإخراج ياسر الياسري“.

وعقّبت شيلاء سبت، قائلة:“فؤاد مثل أخي، أعطوني رأيكم بنا في الكليب.. حلوين؟؟ بس في مفاجأة في الأغنية شوفوا الكليب تعرفونها“.

وكان منشور هيفاء حسين قد جاء، عقب جدل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، أحدثه كل من شيلاء وفؤاد عبدالواحد، بشأن حقيقة ارتباطهما أو زواجهما، إذ شارك كل منهما صورة موحدة عبر حسابيهما على موقع ”إنستغرام“ دون الكشف عن أي معلومة حول تلك الصورة أو مناسبتها.

واكتفى فؤاد عبدالواحد، بمشاركة الصورة مع منشن وضعه للفنانة شيلاء سبت وإيموجي ”وردة“، بينما شاركت شيلاء سبت، الصورة ذاتها عبر حسابها على ”إنستغرام“ وتطبيق ”سناب شات“، وعلقت:”الحمدالله“ مع الإشارة إلى حساب فؤاد عبدالواحد.

يذكر أن الثنائي تسببا بحالة جدل على موقع ”تويتر“ حيث تداول مغردون الصورة ووجهوا أسئلتهم إلى شيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، إن كان ثمة ارتباط قد حدث فعلًا أم أن هناك عملًا مشتركًا سيجمعهما من خلال أغنية أو كليب، أم أن هناك جلسة تصوير بينهما لصالح إحدى المجلات.