مي عمر تكشف إصابتها بمرض مفاجئ

كشفت الفنانة المصرية مي عمر عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أثناء قضائها عطلتها الصيفية في ”الساحل الشمالي“ شمال مصر، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مفاجئ وتلقت العناية اللازمة في إحدى العيادات، لكنها لا تزال تتعافى من هذا المرض.

ونشرت عمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“، صورة لها من أمام العيادة التي تلقت فيها العلاج، ظهرت خلالها واقفة على قدميها في حالة صحية تبدو مطمئنة.

وأكدت أنها أصيبت بمرض مفاجئ منذ حوالي 14 يومًا أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض، حيث علقت على الصورة التي نشرتها قائلة: ”قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات الطبية على جسمي“.

وأوضحت أن أصدقاءها والمقربين منها طالبوها بالعودة إلى العاصمة القاهرة للعلاج هناك وللاطمئنان على حالتها الصحية؛ بسبب خطورة الوعكة الصحية التي أصابتها.

وأضافت: ”الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة.. ولكني كنت متعبة للغاية ومريضة ولا أستطيع العودة إلى القاهرة“.

وأوضحت أنها قررت أن تتلقى العلاج في الساحل الشمالي، وزارت إحدى العيادات التي اهتمت بحالتها الصحية، وقدموا لها الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنها بعد مغادرتها العيادة قام عدد من الأطباء المؤهلين والأكفاء بزيارتها في منزلها، وقدموا لها الاستشارات الطبية اللازمة واطمأنوا على حالتها الصحية، كما تم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها في المنزل.

وحرصت مي عمر على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى الأطباء والعيادة على مساعدتها على مقاومة المرض المفاجئ الذي أصابها، متابعة: ”شكرًا على دعمكم السريع أنتم بالتأكيد أفضل العيادات والخدمات الطبية في الساحل.. الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى“.

يذكر أن مي عمر نافست في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل ”نسل الأغراب“، الذي أثار جدلًا كبيرًا أثناء عرضه، وانتهى في الأخير بإعلان الشركة المنتجة إيقاف التعامل مع مخرج العمل محمد سامي زوج مي.

ومسلسل ”نسل الأغراب“ من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وأحمد مالك، وأحمد داش، وهو من فكرة وإخراج محمد سامي.