إلهام الفضالة تلجأ للقضاء ضد 3 مشاهير (فيديو)

لجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة للقضاء برفع دعاوى ضد 3 مشاهير، قالت إنهم أساؤوا لها منذ إعلانها الزواج من مواطنها الفنان شهاب جوهر، في 13 يوليو الجاري، وسط ضجة واسعة كونها أعلنت أنها كانت مطلقة أيضا من زوجها السابق ووالد بناتها الإعلامي الكويتي خليل التميمي.

وقالت إلهام الفضالة، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن ما يتم ترويجه عبر السوشال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي عن ذكر بعض الأسماء غير صحيح.

وأكدت إلهام الفضالة أن هناك بعض الأسماء تم الزج بها وهي لا علاقة لها بالقضية، مطالبة بعدم تصديق أي شيء تتناوله وسائل الإعلام أو صفحات السوشيال ميديا، مبينة أن الإنسانة التي تم ذكرها مستبعدة من حساباتها في أي قضية؛ لأنها لا تفكر في مقاضاتها؛ ولأنها خارج الكويت حاليا.

وعقبت إلهام الفضالة أنها وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساءوا لها؛ بسبب ”الهمز واللمز“ الذي حدث من بعض المشاهير في الميديا، وأيضا بعض الأكاونتات المسيئة التي روجت لإساءات ضدها.

وشددت إلهام الفضالة على أنه ”تم الزج باسم ”أم عثمان“ الإعلامية فجر السعيد في القضية، وهو غير صحيح؛ لأنها لم تقاضها.

وبينت إلهام الفضالة أن كل شخص له سرية خاصة في بيته، وهي لها حياتها وظروفها الخاصة ومشاكلها، لكنها سمعت كلاما عنها غير موجود، مردفة أنها تستطيع الرد على كل من أساءوا لها ويردون بأنهم ظلموها لكنها لن تتحدث بتلك الطريقة.

وتركت إلهام الفضالة تعليقا على الفيديو قائلة: ”أهم 3 مشاهير بس اللي باخد حقي بإذن الله منهم والأكاونتات المسيئة“.

وكان الفنان شهاب جوهر قد شارك صورة جمعته بزوجته إلهام الفضالة، وبينهما المحامية مريم البحر، وذلك عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، في إشارة واضحة إلى أنه تم اللجوء إليها لبدء ما يرونه مناسبا بشكل قانوني.

وعلق شهاب جوهر، على الصورة قائلا: ”مع إمبراطورة المحاماة مريم البحر.. جذي حلوين أكيد حلوين، واضحين أكيد واضحين، جاهزين أكيد جاهزين“.

وأعلنت إلهام الفضالة عن زواجها رسميا من شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات، بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت عقب انتشار صورة لهما خلال حفل عقد قرانهما، وسط شكوك بين المتابعين بشأنها، حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهما.