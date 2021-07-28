أوباما يخطط لحفل فخم مرصع بالنجوم احتفالا بعيد ميلاده الستين

يخطط الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لاستضافة حفل فخم مرصع بالنجوم والمشاهير في قصر ”مارثا فينيارد“ البالغ قيمته 11.75 مليون دولار؛ للاحتفال بعيد ميلاده الستين.

وتردد أن أوباما سيدعو كبار المشاهير، مثل الإعلامية أوبرا وينفري، والنجم جورج كلوني، إلى الحفل الذي سيقام في قصر أوباما في جزيرة ماساتشوستس، في الـ 4 من أغسطس/ آب المقبل.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه طلب من جميع الضيوف، تقديم نتيجة اختبار ”COVID-19“ السلبية، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية، إن الحفل سيكون كبيرًا، حيث يتمتع أوباما بسمعة شهيرة في إقامة حفلات أعياد الميلاد الكبيرة والأسطورية.

وفي حفل عيد ميلاده الخمسين قبل 10 سنوات، أقام أوباما حفلًا فخمًا في البيت الأبيض، مليئًا بالمشاهير، بما في ذلك أوبرا وينفري، والموسيقي جاي زي، وستيفي وندر، والممثل توم هانكس، والنجم الكوميدي كريس روك، ولاعب كرة السلة تشارلز باركلي، وغرانت هيل، بالإضافة لعدد من السياسيين وأصدقائه في كلية الحقوق في شيكاغو.

وبدأ الاحتفال في البيت الأبيض، مع وليمة شواء من الدجاج، واللحم، والهامبرغر، والنقانق، والمعكرونة في حديقة الورود، تلاها تقديم الفطائر، ثم قدمت ميشيل أوباما وابنتاها ماليا وساشا، كعكة إلى أوباما قبل حضور عروض موسيقية، وحفل رقص في الداخل، وتردد أن الحفل استمر لليوم التالي.

ومن المقرر أن يقام احتفال هذا العام في قصر أوباما المكون من سبع غرف نوم، حيث يقضي أوباما وعائلته العطلات بانتظام، واشتراه أوباما مقابل 11.75 مليون دولار عام 2019، وكان مملوكًا لرائد الأعمال الأمريكي ويك غروزبيك.

وتم عرض المنزل في الأصل للبيع مقابل 14.85 مليون دولار، وبدأ الاهتمام به عام 2018، عندما كانت العائلة تستأجره لقضاء الإجازة الصيفية، وفي العام نفسه، باع أوباما منزله الصيفي في الجزيرة، مقابل 15 مليون دولار.

ويضم القصر حمام سباحة، وأسقف مقببة، وهو مكان مثالي لاستضافة النزلاء مع شاطئ خاص ومرفأ للقوارب، والكثير من الأراضي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن عائلة أوباما كانت تقوم ببعض التجديدات مع إنشاء مرفأ، وصالة ألعاب رياضية، وتوسيع الباحات، وتحسين الموقع.