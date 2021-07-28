مصر.. حبس فتاة "التيك توك" ياسمين عبد الرازق

قررت النيابة في مصر، الثلاثاء، حبس فتاة ”التيك توك“ ياسمين عبد الرازق، المعروفة عبر التطبيق بـ“كائن الهوهوز“ وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بالأدب الاجتماعي، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

وألقت السلطات الأمنية القبض على ياسمين عبد الرازق، وصديقها أثناء اختبائهما في محافظة الاسكندرية شمال مصر، وذلك إثر اتهامهما ببث مقاطع فيديو ”خادشة للحياء“.

تعود الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تم نشرها عبر تطبيق ”تيك توك“، تظهر إحدى السيدات التي تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماة ”كائن الهوهوز“ وتتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من تحديد السيدة والرجل الذي يساعدها، وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الاسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة ويقومان ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية.

وأكدت السلطات المختصة أنه تم التحفظ على الفيديوهات الخاصة بالمتهمة، التي كان يتم تداولها على منصة ”تيك توك“، وتتضمن إيحاءات غير أخلاقية.

جاء ذلك بعدما تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلى النائب العام ضد ياسمين عبدالرازق، يطالب فيه بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

واتهم المحامي ياسمين وصديقها ببث فيديوهات خادشة للحياء تحتوي على ألفاظ جميعها بها إيحاءات جنسية، كما اتهمهما بالتدخل في الأمور الدينية، حيث حللت الحرام فى أحد المقاطع ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع المصري، على حد ما جاء في لائحة الاتهام.

وياسمين عبدالرازق من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية، وهي مطلقة منذ أكثر من شهر ولديها طفلان، وجمعتها علاقة مع الشاب أسامة، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو المخلة، وهو يصغرها بـ10 سنوات.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن ”كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، وفق المادتين 25 و26 من قانون جرائم الإنترنت“.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر ألقت خلال الفترة الماضية القبض على عدد من ”اليوتيوبرز“ وفتيات ”التيك توك“، بعد رصد الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المصرية عددا من مقاطع الفيديو التي تحرض على الفجور والفسق، بحسب النيابة العامة، ومن بين هؤلاء حنين حسام وريناد عماد ومودة الأدهم.