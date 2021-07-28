رامي رضوان يثير القلق بشأن الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز

أثار الإعلامي المصري، رامي رضوان، قلقا بين الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدا أن وضعها لا يتحسن، وأنه لا يعرف ماذا تخبئ الساعات القادمة.

ووصف رامي رضوان، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ”مساء dmc“، الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز بأنه ”صعب وليس سهلا“، مشددا على أن من يتحسن ويقال إن وضعه تغير يظل لفترة في حالة استقرار بهذا التحسن لكن هذا لا يحدث.

وعقّب رامي رضوان أنه لا يستطيع أن يطمئن الجمهور بشأنها لأن الحالة الصحية تشهد مفاجأة كل لحظة، وليس أمامهم أي شيء سوى الدعاء، وطالب الجمهور بتكثيف الدعوات كي تنجو دلال عبدالعزيز من هذه المحنة الصعبة.

وتحدث رامي رضوان عن تداعيات شائعة وفاة دلال عبدالعزيز، التي روجت لها بعض وسائل الإعلام وانتشرت أخبار بهذا الشأن قبل ثلاثة أيام، مبينا أنه فوجئ بكم رسائل واتصالات مع انتشار الخبر بشكل سريع، وهو ما اضطره للرد بشكل أسرع للنفي وكان منفعلا حينها لعدم مراعاة المصداقية على الأقل في نقل خبر كهذا.

وطالب رامي رضوان الجميع بالتحقق من أي خبر خاصة أخبار الوفاة قبل نشرها لأنها ربما تكون ”شائعة“، كما حدث، مبينا أن زوجته دنيا سمير غانم كانت نائمة واستيقظت على مكالمات ورسائل ”تعزية“ وكان الوضع صعبا عليها.

وبنبرة مليئة بمشاعر الحزن على ما يحدث للأسرة قال رامي رضوان إنهم في الأساس يعيشون في وضع صعب منذ 3 أشهر ولا يعرفون ماذا يمكن أن يحدث في ظل فقد الأسرة للفنان الكبير سمير غانم قبل أكثر من شهرين.

واستطرد قائلا إنه في يوم انتشار الشائعة كان متواجدا في المستشفى ومعه بالصدفة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، موضحا أن شقيقة الفنانة دلال عبد العزيز التي تعيش في مدينة الاسكندرية اتصلت به عندما سمعت الخبر وكان صوتها مليئا بالخوف والبكاء، فسارع إلى طمأنتها.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن أسرة دلال عبدالعزيز وجهت الشكر للفريق المعالج لها على ما بذلوه من جهد على مدار 3 أشهر كاملة، موضحة أن الفنانة المصرية تعاني من تليف في الرئة، وتحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين لضمان عدم تفاقم الوضع الصحي.

وبينت أن دلال عبدالعزيز تحتاج لأكسجين بصورة دائمة وأجهزة مساعدة على التنفس (باي باب أو هاي فلو نزيل أو سباب)، موضحة أنها ستظل لفترة في المستشفى للعلاج من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، حيث تحتاج لبعض الوقت كي تعود الرئة لعملها الطبيعي كما كانت قبل الإصابة.

وعانت أسرة دلال عبدالعزيزلامن أزمة نفسية خلال اليومين الماضيين، بسبب انتشار شائعة وفاتها بين عدد من رواد التواصل الاجتماعي، وزملائها من نجوم الفن، متداولين الخبر نقلا عن بعض المواقع الإخبارية التي نشرته دون تأكد من صحة المعلومة.

وعبّر رامي رضوان حينها عن غضبه هذا من خلال تغريدة دوّنها عبر حسابه في موقع ”تويتر“، مشددا على أنه دائما ما يتمنى الخير للجميع لكنه فاض به الكيل جراء نشر الأخبار التي لا صحة لها.