هاجر أحمد تحتفل بزفافها على رجل أعمال وتامر حسني يحيي الحفل (فيديو وصور)

احتفلت الفنانة المصرية، هاجر أحمد، بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين.

وأقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، وأحياه الفنان المصري تامر حسني، حيث راقص العروسين مقدما مجموعة من أغانيه بدأها بأغنيته ”حلو المكان“، وسط فرحة كبيرة بين العروسين وأسرتيهما.

وشارك في إحياء حفل زفاف هاجر أحمد، الفنان سامو زين ومحمد نور اللذان ظهرا إلى جانب تامر حسني وشاركاه الغناء، وسط تفاعل واسع من جانب الحاضرين.

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الزفاف ظهر فيه المطرب أحمد جمال، وهو يحيي أولى فقرات الحفل، حيث ظهرت هاجر أحمد وهي ترقص مع زوجها رقصة رومانسية على أنغام أغنية ”نشيد العاشقين“.

وحرص أحمد جمال، على تهنئة العروسين من خلال نشر صورة جمعته معهما عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وكتب ”مليون مبارك أحمد الحداد وهاجر أحمد.. ربنا يسعدكم“.

وكانت أعلنت هاجر أحمد، في التاسع من يوليو الجاري، عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، بحضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين فقط، وذلك في قاعة دار المناسبات بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.

وشاركت حينها هاجر أحمد، مجموعة من الصور عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، ظهرت فيها إلى جانب رجل الأعمال أحمد الحداد.

وعلقت على الصور بالقول ”تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب.. واجعلنا لك كما تحب وترضى My forever love“.

وتقلدت هاجر أحمد، منصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ويعد مسلسل ”ألف سلامة“، أول أعمالها التليفزيونية، وذلك عام 2013، ثم شاركت في عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها ”كيد الحموات، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، وربع رومي“.

وبدأت شهرة هاجر أحمد، الحقيقية كممثلة عام 2019 وذلك من خلال مشاركتها في مسلسلات، منها ”نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن“.

واستطاعت هاجر أحمد، لفت الأنظار إليها بالزي الفرعوني، خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر عام 2019، حيث كانت في استقبال لاعب المنتخب الكاميروني السابق ريجوبرت سونج.